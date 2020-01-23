Школьники из многодетных амурских семей смогут весь год бесплатно ездить на автобусе

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Для амурских школьников из многодетных семей льготный проезд будет длиться весь год. Депутаты регионального заксобрания поддержали поправки в областной закон о мерах поддержки многодетных семей. Изменения касались продления льготного проезда школьникам в течение всего года.

Сейчас школьники из многодетных семей могут бесплатно ездить во время учебного периода, с сентября по май, по муниципальным и межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам на территории муниципалитетов, которые являются центрами районов области.

Депутаты предложили продлить льготный период для школьников из многодетных семей на весь календарный год, включая летние каникулы, с июня по август.

В 2019 году этой мерой социальной поддержки воспользовались 5 605 школьников из многодетных семей. Как сообщает правительство Амурской области, расходы областного бюджета на предоставление бесплатного проезда составили 34 миллиона 469 тысяч рублей.

По состоянию на 1 января 2020 года право на указанную меру социальной поддержки имеют 16 377 детей из многодетных семей, но пользуются этим правом не все. Бесплатный проезд менее востребован в сельской местности, где ребята ездят на уроки на школьных автобусах или ходят на занятия пешком.