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23января
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Умер актер Данила Перов, сын Раисы Рязановой

Умер актер Данила Перов, сын Раисы Рязановой
Фото: taganka-sat.ru

22 января скоропостижно скончался актер Данила Перов. Причина смерти – оторвавшийся тромб. Некролог опубликован на сайте театра «Содружество актеров Таганки». Актеру был 51 год.

«Сегодня ночью скончался наш друг, товарищ и брат, заслуженный артист России Данила Перов. Невозможно осознать и принять эту утрату, доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы. Будем помнить, любить и поминать добрым словом», – цитирует сообщение «Российская газета».

Фото: «Вечерний курьер»

Данила Перов – сын актрисы Раисы Рязановой, ставшей популярной после фильма «Москва слезам не верит», и актера Юрия Перова. Данила родился 9 ноября 1968 года. В 1992-м окончил школу-студию МХАТ. Работал в театре «МодернЪ», с 1994 года служил в театре «Содружество актеров Таганки» под руководством Николая Губенко.

На экранах дебютировал еще младенцем – в киноповести «День и вся жизнь». Его детские роли в картинах: «Письмо из юности», «Марка страны Гонделупы», «"Посейдон" спешит на помощь» и «Хочу, чтобы он пришел». Сериалы: «Моя граница», где Перов сыграл главную роль – пограничника Сергея Нестерова, «Марш Турецкого» «Универ», «Интерны», «Кодекс чести», «Отель "Элеон"» «Всегда говори всегда» и многих других. Всего в карьере актера более 60 киноработ.

В 2012 году Даниле Юрьевичу Перову было присвоено звание «Заслуженный артист России».

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#кино #память

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