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сегодня, 16:27 1

Полицейские вернули благовещенцу похищенный дорогой внедорожник (видео)

Полицейские вернули благовещенцу похищенный дорогой внедорожник (видео)
Фото: кадр видео

В Амурской области сотрудники управления уголовного розыска вернули похищенный автомобиль владельцу. Был задержан подозреваемый в преступлении – ему придется ответить по закону.

В начале декабря 2019 года от жителя Благовещенска поступило заявление в полицию. Мужчина сообщил, что со двора дома, где он проживает, пропал принадлежащий ему дорогостоящий внедорожник.

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области провели оперативно-розыскные мероприятия. Они изучили более сотни записей с камер наружного видеонаблюдения, в том числе входящих в комплексную информационную систему «Безопасный город». Сыщики отследили маршрут следования похищенного транспортного средства, а также его возможное местонахождение.

Автомобиль оперативники обнаружили во дворе одного из многоквартирных домов областной столицы. В этом же районе задержали злоумышленника – ранее судимого 36-летнего мужчину. По предварительным данным, он в темное время суток вскрыл машину, используя специальные технические средства, блокирующие сигнализацию. Предполагается, что злоумышленник планировал продать транспортное средство.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, этот гражданин также использовал поддельные документы, выдавая себя за другого человека.

По указанным фактам были возбуждены уголовные дела. В отношении мужчины судом избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Похищенный автомобиль сотрудники полиции вернули владельцу. По версии оперативников, задержанный может быть причастен к аналогичным преступлениям, совершенным в другом регионе.

Видео пресс-службы УМВД России по Амурской области

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#криминал #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Adolf

    Adolf
    16 минут назад

    Я уверен, что мужик был вынужден отстегнуть полицаям

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