На Благовещенском пункте пропуска переносчиков коронавируса ищут тепловизором (видео)

С начала года на Благовещенском пункте пропуска всех граждан, пересекающих государственную границу, проверяют сотрудники Роспотребнадзора. Специалисты с помощью тепловизора сканируют температуру тела пассажиров, которая в случае отклонения от нормы может стать первым симптомом коронавируса.

В случае если у человека фиксируется повышенная температура, которая косвенно может свидетельствовать об одном из клинических признаков инфекционного заболевания, его изолируют. На пункте пропуска имеется изолятор. Затем медики проведут диагностику состояния потенциального носителя вируса.

Санитарно-карантинный контроль усилен на всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации с КНР. Тепловизионный контроль проходят все туристы, возвращающиеся из Китая.

«Сегодня рано утром состоялось внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, где было принято решение, что будут ограничены поездки в Китай детских организованных групп. Дети и люди пожилого возраста – самая уязвимая группа, у которых особенный иммунитет. Таким гражданам мы настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок», – отметила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Короткоручко.

Как сообщало Амур.инфо, контроль из-за нового вируса на границе усилили со 2 января. За это время проверку прошли 70 тысяч граждан, приехавших из стран Юго-Восточной Азии. Температура у всех была в норме. С 24 по 26 января из-за празднования китайского Нового года пункты пропуска будут закрыты. Но затем откроются. Всех въезжающих ждет проверка.