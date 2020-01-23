Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:07 0

Ожирением можно заразиться: диетологи сделали сенсационное заявление

Ожирением можно заразиться: диетологи сделали сенсационное заявление
Фото: Michal Jarmoluk с сайта Pixabay

Диетологи провели исследование и выяснили, что ожирением можно заразиться. Оно не передается, как вирус, от человека к человеку, но относится к виду заражений.

Такой вид болезни называется социальное заражение. Об этом рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

«Человеку, как любому примату, свойственно так называемое подражательное поведение. Зачастую человек подражает и хорошему, и плохому поведению», – цитирует эксперта «360».

Диетолог отметил, что люди с меньшей самоорганизацией более склонны копировать привычки окружения, в том числе пищевые. Чаще всего подобную картину можно наблюдать в офисной среде. Это связано с застольями по различным поводам. Человек не желает отрываться от коллектива, поэтому вместе со всеми ест и набирает вес.

Кроме того, «заразным» может оказаться ожирение для семейных пар. Нередко мужчины набирают вес, когда их жены вынашивают ребенка.

«Казалось бы, для нее естественно набирать вес, но почему-то набирает вес и мужчина», – заметил Гинзбург. Подобное он объяснил ограничением активности. Так как пара в период беременности проводит больше времени вместе, это способствует набору веса.

Просмотров всего: 50

#медицина #наука

распечатать


Общество

На Благовещенском пункте пропуска переносчиков коронавируса ищут тепловизором (видео)
Общество

Из-за опасного коронавируса амурчан просят не выезжать в Китай и носить маски (видео)
Общество 6

Астролог Володина еще в декабре знала о смене правительства России: обзор прессы
Общество 3

Главврач инфекционной больницы рассказала, как защититься от коронавируса
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь