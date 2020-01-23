Ожирением можно заразиться: диетологи сделали сенсационное заявление

Диетологи провели исследование и выяснили, что ожирением можно заразиться. Оно не передается, как вирус, от человека к человеку, но относится к виду заражений.

Такой вид болезни называется социальное заражение. Об этом рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

«Человеку, как любому примату, свойственно так называемое подражательное поведение. Зачастую человек подражает и хорошему, и плохому поведению», – цитирует эксперта «360».

Диетолог отметил, что люди с меньшей самоорганизацией более склонны копировать привычки окружения, в том числе пищевые. Чаще всего подобную картину можно наблюдать в офисной среде. Это связано с застольями по различным поводам. Человек не желает отрываться от коллектива, поэтому вместе со всеми ест и набирает вес.

Кроме того, «заразным» может оказаться ожирение для семейных пар. Нередко мужчины набирают вес, когда их жены вынашивают ребенка.

«Казалось бы, для нее естественно набирать вес, но почему-то набирает вес и мужчина», – заметил Гинзбург. Подобное он объяснил ограничением активности. Так как пара в период беременности проводит больше времени вместе, это способствует набору веса.