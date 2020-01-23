В Амурской области объявлена вакансия на должность директора краеведческого музея

В Амурской области ищут специалиста на должность директора областного краеведческого музея. О вакансии рассказало региональное министерство культуры и национальной политики в своем инстаграм-аккаунте.

«Начался прием документов на вакантную должность директора государственного бюджетного учреждения Амурской области "Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского"», – говорится в посте.

Претендент на должность руководителя музея должен иметь высшее образование в сфере культуры и искусства, подойдет также экономическое, юридическое, педагогическое или техническое образовать. Также кандидату необходим стаж работы на руководящих должностях в музее или учреждениях культуры – не менее пяти лет.

Будущий директор должен быть уверенным пользователем компьютера, знать основы организации труда и управления персоналом, основы планирования работы учреждения, трудового законодательства, правила охраны труда и техники безопасности.

Резюме и программу развития Амурского областного краеведческого музея принимают до 1 марта текущего года по адресу: Благовещенск, улица Шевченко, 24, кабинет 204, а также по электронной почте: okr4@mail.ru. Телефон для соискателей: (4162) 20-22-25, с 9 до 18 часов с перерывом на обед с 13 до 14 часов.

Это уже второй поиск подходящего кандидата. В первый раз директора искали в конце прошлого, 2019 года.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 16 января 2019 года Елена Пастухова, занимавшая должность директора Амурского краеведческого музея с 2002 года, покинула этот пост. Вскоре губернатор Амурской области Василий Орлов подписал распоряжение о назначении Елены Пастуховой на пост советника по вопросам культуры. В настоящее время Елена Ивановна является методистом муниципальной информационной библиотечной системы Благовещенска, руководителем центра краеведческих и музейных инициатив «Народный музей», куратором городских проектов «Школа народного экскурсовода» и «Народный экскурсовод».

Обязанности руководителя Амурского областного краеведческого музея исполняет Елена Иванова.