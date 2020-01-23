В конкурсе «Земский учитель» в Приамурье участвуют педагоги с Алтая и из Санкт-Петербурга

За неделю на конкурс «Земский учитель» в Приамурье подано около 500 заявок. На 47 вакансий претендуют педагоги Санкт-Петербурга, Ульяновской области, Краснодарского края и Алтая. Первый этап федеральной программы стартовал 16 января.

Об этом на пресс-конференции 23 января сообщила заместитель председателя правительства области, министр образования и науки области Светлана Яковлева. Также с журналистами общалась замминистра образования и науки региона Лариса Закирова.

Финансирование программы «Земский учитель» рассчитано на 3 года. До 2022 года включительно по два миллиона рублей будет выплачено 126 педагогам, которые пройдут конкурсный отбор на трудоустройство в школах Амурской области. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено около 212 миллионов рублей, в областном – 40 миллионов.

«Практически во всей стране размер финансирования составит один миллион рублей, исключение – регионы Дальнего Востока, где эта сумма будет в два раза выше, – отметила Светлана Яковлева. – Цель проекта "Земский учитель" – не просто привлечь учителей на остродефицитные вакантные должности, а пригласить высококвалифицированных специалистов, которые смогут повысить качество образования».

В 2020 году амурские школы, расположенные в 40 поселениях с численностью не более 50 тысяч человек, смогут принять 47 учителей. В числе остродефицитных – учителя иностранных языков (требуется 20 педагогов), а также математики, физики и информатики (требуется 14 педагогов).

По каждой вакансии пройдет отдельный конкурсный отбор. При определении победителей будут учитываться наличие квалификационной категории, возможность преподавать иные учебные предметы, вести внеурочную деятельность и ряд других показателей. Чем больше у педагога будет соответствий этим критериям, тем больше баллов он наберет в рамках отборочного тура.

«В ходе реализации программы появилась необходимость введения преференций для учителей, которые желают приехать из регионов, расположенных за пределами ДФО. Для них планируется ввести дополнительные баллы. К слову, трудоустройством в Амурской области интересуются жители Ульяновской области, Краснодарского, Алтайского краев и даже Санкт-Петербурга», – пояснила Лариса Закирова.

Прием заявлений и документов продлится до 15 апреля. Затем до конца месяца будет подготовлен рейтинг претендентов, лидеры которых должны заключить договор о трудоустройстве до 20 августа. Выплаты поступят педагогам до начала декабря текущего года.

Проработать на одном месте учителя, прошедшие по программе, должны не менее пяти лет. В этой связи журналистов интересовал вопрос, предусмотрен ли возврат финансирования, например, из-за несоответствия профессиональным требованиям.

«Возврат финансирования предусмотрен, в положении этот момент отдельно прописан. Однако, считаю, что такой расклад сведен к минимуму. Ведь конкурсный отбор для того и проводится, чтобы выбрать только самых профессиональных и надежных специалистов. По предоставленным документам мы это поймем», – прокомментировала зампред.

Помимо денежных выплат, педагогам предоставят служебное жилье. Пока такую поддержку своим новым работникам готовы оказать в 70 % населенных пунктов, в остальных вопрос прорабатывается.

Вместе с тем на пресс-конференции было отмечено, что закрываться вакансии учителей в школах области будут не только по программе «Земский учитель». Для привлечения педагогов в территориях действуют такие меры поддержки, как единовременные выплаты молодым специалистам (до 300 тысяч рублей), доплаты к заработным платам из местного бюджета, компенсации части затрат на аренду жилья, льготы на оплату услуг ЖКХ и другие.

Ознакомиться с перечнем вакантных должностей и условиями конкурсного отбора программы «Земский учитель» можно по ссылке: obr.amurobl.ru/pages/zemskiy-uchitel/zemskiy-uchitel/. Бланки документов, которые необходимо заполнить для участия в программе, размещены здесь.