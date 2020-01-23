В Свободном будут судить мужчин, напавших на рыбака

Следователи полиции в Свободном завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей города. Их обвиняют в нападении на рыбака. Его придушили и избили, требуя отдать грузовик и деньги.

По версии следствия, преступление произошло 30 июня 2019 года на берегу озера. После распития спиртных напитков двое мужчин совершили нападение на рыбака. Интерес преступников вызвал грузовик рыбака, который они собирались похитить. Используя веревку от рыболовных снастей, обвиняемые сдавили мужчине шею и нанесли несколько ударов по телу, требуя отдать им деньги и ключи от машины.

Мужчине 1957 года рождения удалось вырваться и убежать. Потерпевший позвонил жене и сказал, чтобы она вызвала полицию. Злоумышленники разбили стекло автомобиля и пытались завести двигатель, но не смогли и скрылись с места преступления.

Пострадавший описал приметы нападавших. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых – местных жителей 1976 и 1994 годов рождения. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой» и части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В отношении задержанных была избрана меря пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает управление МВД России по Амурской области, расследование уголовного дела окончено. Его фигуранты предстанут перед судом. Им грозит лишение свободы.