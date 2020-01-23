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23января
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«Живой Кен» Родриго Альвес становится женщиной

«Живой Кен» Родриго Альвес становится женщиной
Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk/

36-летний Родриго Алвес (Rodrigo Alves) готовится к жизни в женском обличье. Эпатажный телеведущий, знаменитый образом Кена, выразил свои опасения из-за каминг-аута, который вызвал ажиотаж в Сети.

Ранее шоумен исчез на четыре месяца с телеэкранов. Перерыв в работе связан с желанием изменить имидж и пройти ряд операций по перевоплощению. «Живой Кен» переживал, что после радикальной смены имиджа и заявления о своих убеждениях пострадает его профессиональная жизнь. Но опасения оказались беспочвенны.

«Я думал, что никогда не вернусь, что мной перестанут интересоваться и я останусь без работы. Мне доказали, что я был неправ… Я зря боялся! Мне повысили зарплату. Меня попросили вернуться на телевидение в Бразилии, России, Испании, Германии и Италии», – эмоционально высказался Родриго. Он уверен, что это доказывает позитивные изменения в мире и лояльность в вопросах личного выбора каждого.

Бразилец дебютировал в качестве транссексуала в итальянском чат-шоу Live – Non é la D’Urso. Он уточнил, что свое мужское имя он будет использовать до марта, а после возьмет женское.

«Я больше не мог видеть свое старое я. Мне было так грустно, что я потратил столько времени и денег за годы, пытаясь стать мужчиной, когда мой мозг всегда был женским. Я не хочу, чтобы мне напомнили о моем старом я», – цитирует Cosmo.ru Родриго.

Родриго сейчас находится в Стамбуле, где ему в ближайшее время сделают очередную пластику и увеличение груди. Алвес с нетерпением ждет момента, когда сможет носить красивые платья, демонстрирующие его новое тело.

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#шоу-бизнес

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