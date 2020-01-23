В рейтинге эффективности управления Приамурье стало регионом с ярко выраженной позитивной динамикой

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Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало результаты седьмого рейтинга эффективности управления в субъектах Российской Федерации. И хотя Амурская область оказалась на 40 месте, было отмечено, что в регионе ярко выражена позитивная динамика.

В исследовании были задействованы 176 экспертов – специалистов по региональной политике из Москвы и регионов: политологов, экономистов, политтехнологов, публицистов, общественных деятелей. Судя по опубликованному списку, в их числе и двое амурчан – политтехнологи Алексей Михайлик и Алексей Михалев.

Говорится, что подготовленный агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) рейтинг, – уникальный интегральный аналитический продукт, основанный на синтезе экспертных оценок и специальным образом обработанных статистических и рейтинговых данных. В представленном рейтинге даны оценки эффективности ныне действующей региональной власти и высшего должностного лица субъекта Федерации по итогам 2019 года.

В целом исследование эффективности управления в российских регионах в прошедшем году показало некоторое ухудшение среднего показателя. При этом подчеркивается, что такая тенденция не имеет какого-либо катастрофического характера, но при этом она отражает некоторые проблемы, возникшие в системе регионального управления после президентских выборов 2018 года.

«В частности, у центра стало возникать множество претензий по поводу реализации региональными властями национальных проектов и майского указа президента, а также отдельных реформ в социальной сфере, экологии и по другим направлениям. В самом губернаторском корпусе, и это ярко показывает наше исследование, усилилось расслоение между успешными управленцами, решающими и традиционно закрепленные за регионами, и специально поставленные центром задачи, и руководителями, которые отстали от времени и не демонстрируют необходимых результатов», – говорится в исследовании.

Что касается дальневосточных регионов, то в первую десятку попала Сахалинская область, где в сентябре 2019 года был избран новый губернатор Валерий Лимаренко. Чукотский автономный округ из первой десятки выбыл и попал на 13 место.

По мнению его составителей, для более точного и полного анализа динамики эффективности регионального управления нужно обратить внимание на наиболее заметные изменения в положении регионов в двух вариантах его оценки – на основе изменения рейтинга (то есть места региона) и изменения среднего балла.

Наиболее заметное положительное изменение позиций в рейтинге (то есть улучшение места региона) характерно для Забайкальского края, традиционно отстающего региона, где Кремлем ранее была проведена замена губернатора.

А вот Амурскую область, согласно результатам, отличает ярко выраженная позитивная динамика. Отмечено, что в Приамурье начинается реализация стратегически важных инвестиционных проектов.

При этом говорится, что наиболее резкое ухудшение позиций характеризовало регионы, где в 2018 году к власти в результате выборов пришли представители ЛДПР. В частности, речь идет о Хабаровском крае, который до этого занимал позицию в четвертой десятке, а теперь оказался на 64 месте.

Среди лидеров падения также оказались еще два дальневосточных региона – Бурятия и Чукотский АО.

Еще более точно о динамике позиций регионов свидетельствуют изменения среднего балла эффективности, говорится в рейтинге. В эту группу попали регионы, где уже относительно, но все же не удалось улучшить ситуацию новым главам и среди них также оказалась Бурятия.

Выделяется группа регионов, в которых баллы эффективности снизились не так сильно, но все же более чем на 0,05 единиц. Именно в этой группе оказался, в частности, Хабаровский край.

Повышение показателя эффективности было более редким явлением, и динамика оказалась не столь велика. Улучшение показателей на уровне более 0,03 единиц продемонстрировала Якутия, наряду с Тюменской и Тверской областями. В остальном примеров столь же значительного улучшения показателей эффективности в 2019 году зафиксировано не было.

При анализе политико-управленческого блока, отмечается, что не удалось удержать высокие позиции Приморскому краю, которому эксперты дали высокие оценки по итогам 2018 года после успешной избирательной кампании Олега Кожемяко. При этом Приморский и Хабаровский края, а также Чукотский АО продемонстрировали значительное сокращение доли расходов на общегосударственные вопросы.

Статистические показатели в социальном блоке традиционно отличаются наибольшей дифференциацией. Например, в сфере здравоохранения обеспеченность врачами на 10 тысяч жителей достигает максимума в Чукотском АО (65,5 врачей). При этом выросло число регионов, где она находится на уровне менее 30. Среди аутсайдеров и Еврейская АО. Обеспеченность больничными койками на 1 тысячу жителей наиболее велика также на Чукотке (13,2 больничных коек) и составляет только 4,5 в Ингушетии.

Несмотря на это, по ожидаемой продолжительности жизни Чукотка по-прежнему выступает аутсайдером – 63,6 лет, тогда как Ингушетия, наоборот, остается в лидерах с 82,4 годами. Серьезные различия характерны для показателя младенческой смертности: от 16 на Чукотке до 1,8 в Калмыкии.

Что касается расходов на образование в расчете на одного учащегося в России, то на Чукотке этот показатель самый маленький – 28,3 тысячи рублей. Этот показатель корректируется на индекс бюджетных расходов. По уровню расходов на дошкольное образование (тоже в расчете на одного учащегося) Чукотка также в аутсайдерах с показателем в 11,3 тысячи рублей. По численности учителей на 1 тысячу учащихся Чукотка также находится на последних позициях с результатом 39,3 человека.

В финансово-экономическом блоке рост балла произошел у 40 регионов. Свои позиции, к примеру, улучшил Сахалин. В группу лидеров вошел также Камчатский край. В то же время не удалось удержаться в этой группе Санкт-Петербургу, Амурской и Воронежской областям, Чукотскому АО.

Во время исследования учитывались и замены губернаторов, а также их влияние на эффективность власти.

В итоге наилучшие позиции в рейтинге занял губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко – он разделил восьмое-девятое место с мэром Москвы Сергеем Собяниным. В прошлый раз Сахалин находился на 15-м месте.

При этом в рейтинге не могли по объективным причинам учитываться результаты самых новых врио губернаторов – Игоря Кобзева в Иркутской области и Ростислава Гольдштейна в Еврейской АО. Однако можно констатировать, что отставки их предшественников произошли в условиях низкого уровня эффективности управления в регионах. Так, Сергей Левченко в Иркутской области занял 72-е место, а Александр Левинталь в Еврейской АО – 78-е место. У обоих регионов в 2019 году позиции в рейтинговой таблице незначительно улучшились, но, что более важно, баллы эффективности упали.

По итогам 2019 года также оценивали ряд губернаторов, уже попавших в прошлый рейтинг в роли врио. Снижение балла эффективности отмечено у пришедшего к власти в 2018 году при поддержке оппозиции Сергея Фургала. При этом Хабаровский край был и среди лидеров падения.

В то же время неоднозначная ситуация сложилась и вокруг нескольких губернаторов, ранее назначенных Кремлем. В частности, более низкое место в рейтинге, чем в 2018 году, и с более низким показателем эффективности занял Олег Кожемяко. У Александра Осипова в Забайкальском крае, напротив, выросли оценки эффективности.