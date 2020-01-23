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23января
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сегодня, 15:07 2

17-летний амурчанин ушел из дома и не хочет возвращаться

17-летний амурчанин ушел из дома и не хочет возвращаться
Фото: amur.sledcom.ru

Амурское следственное управление объявило в розыск 17-летнего Ивана Алексеева. 5 января 2020 года молодой человек ушел из дома в селе Новокиевский Увал Мазановского района. Он остается на связи с родителями, но возвращаться домой отказывается.

«В ходе поисковых и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Алексеев И.Д. может находиться на территории города Благовещенска, при этом он ежедневно созванивается с родителями, но возвращаться к месту жительства отказывается», – сообщают следователи.

Приметы Ивана: на вид 17–18 лет, худощавого телосложения, рост около 170 сантиметров, лицо овальное, европейского типа, глаза серые, волосы русые.

Следствие просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Ивана Алексеева, сообщить об этом по телефону +7-924-744-00-20 или в органы внутренних дел по номерам 02, 102.

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Комментарии
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  • Одисей

    Одисей
    53 минуты назад

    видимо есть какие-то причины, родители наверно учится заставляют, гулять не дают, а сейчас свобода. Вот только на какие деньги фестивалит?

  • Victrix

    Victrix
    42 минуты назад

    Милуется, видать, с грузчиком в туберкулезном бараке.

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