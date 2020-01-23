На трассе Благовещенск – Гомелевка украли элементы дорожного ограждения

На отремонтированном в 2019 году участке региональной трассы Благовещенск – Гомелевка поработали вандалы. 21 января там украли трубы и стойки мостового ограждения. Разрушили деформационные швы, похитили металлические листы с деформационных швов, стойки, консоли, амортизаторы, поручни с ограждения.

О произошедшем написало министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области у себя в Инстаграме. Как отмечает ведомство, это случилось на мосту через реку Кулустай на 135 километре трассы. В прошлом году на этой дороге был выполнен комплексный ремонт двухкилометрового участка в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С 2020 года участок перешел на содержание подрядчику, выполнившему ремонт.

Сумма ущерба составляет 551 628,53 рубля. Амурупрадор подготовил пакет документов для обращения в региональное УМВД.

Установка элементов дорожного ограждения является обязательной для обеспечения безопасности участникам дорожного движения, они устанавливаются на опасных участках дороги. Подчас именно ограждение спасает автомобилистов и пассажиров от гибели, элементы ограждения не допускают съезда транспортного средства с дороги либо моста.

«Кроме того, что сейчас подрядчику экстренно необходимо обеспечить безопасность на участке, средства, которые ежегодно тратятся на восстановление объектов дорожной инфраструктуры могли бы пойти на ремонт дополнительных километров дорог в регионе. Мы просим жителей обращать внимание на незаконное использование элементов ограждения, на людей без спецодежды, которые снимают щиты, дорожные знаки и другие элементы дорожной инфраструктуры. Если есть информация или видео с регистраторов о данном правонарушении сообщите нам по телефону 8 (4162) 221-608», – призвал заместитель начальника ГКУ Амурупрадор Юрий Кладинов.

О происшествиях, подозрительных случаях, вне зависимости от места и времени совершения необходимо сообщать в УМВД России по Амурской области: 8 (4162) 594-059 – телефон горячей линии, с сотовых: 102.