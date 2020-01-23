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23января
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Грозит ли России железный занавес: мнение известного политика

Грозит ли России железный занавес: мнение известного политика

Изменения в Конституции, которые предложил внести президент Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию, для многих жителей страны стали неожиданностью. Собеседником программы «Простые вопросы» стал известный в стране политик, правозащитник и журналист Лев Шлосберг, который эти изменения прогнозировал еще несколько месяцев назад.

Лев Маркович живет во Пскове и является депутатом Псковского областного собрания от партии «Яблоко». В интервью он проанализировал предложенные поправки и как они могут изменить жизнь обычных россиян.

«На мой взгляд, все эти изменения, без исключения, направлены на усиление власти как таковой. И даже если быть наиболее точным, – на создание максимально удобной для Владимира Путина системы государственной власти в России. В этих изменениях, за исключением двух поправок, связанных с прожиточным минимумом и заработными платами, нет ориентации на человека. Вообще выглядит достаточно несбалансированно и по отношению к людям высокомерно – 95 % поправок связаны с властью и 5 %, что называется, «вот вам маленькая ложечка сахара»», – высказывает свое мнение Лев Шлосберг.

По словам Льва Марковича, особенность предложенных поправок в Конституцию заключается в том, что придется менять несколько десятков федеральных законов. «Главным в этом пакете поправок является трехстраничный перечень из 34 федеральных законов, которые необходимо будет изменить. И вот когда эти 34 закона будут исправляться, некоторые переписываться заново, а некоторые и создаваться заново, как, например, закон о Госсовете, вот тогда мы с вами сможем понять реальный смысл изменения Конституции», – считает Лев Шлосберг. По мнению политика, России не грозят полная изоляция и железный занавес. Почему? Об этом видео.

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#закон #партии #Простые вопросы

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