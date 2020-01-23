Находившийся в гостях амурчанин оскорбил и избил хозяйку

В Амурской области будут судить человека, который приставал к женщине, а в ответ на отказ ударил ее по голове поленом, а после сломал челюсть. Незадолго до этого обвиняемый вернулся из колонии, где отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью сожительницы.

В Октябрьском районе прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению 35-летнего местного жителя в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью жене своего знакомого. По версии следствия, в ноябре 2019 года обвиняемый с товарищем приехал к знакомым. Во время застолья гость начал делать непристойные предложения хозяйке дома. Женщина потребовала прекратить приставания. Агрессор ударил ее поленом по голове.

Спустя некоторое время он предложил помириться и позвал хозяйку выйти с ним на веранду. Оказавшись без свидетелей, гость ударил женщину кулаком по лицу, сломав нижнюю челюсть.

Он уже признал вину в совершенном преступлении. Как отмечает прокуратура Амурской области, отягчающим обстоятельством по уголовному делу может стать то, что в начале 2019 года обвиняемый освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью бывшей сожительнице.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ, за совершение такого преступления может быть назначено наказание до трех лет лишения свободы.