Из-за опасного коронавируса амурчан просят не выезжать в Китай и носить маски (видео)

Фото: Благовещенская таможня

Амурчане оказались в зоне риска по проникновению китайского коронавируса. Регион имеет протяженную границу с КНР и тесные взаимосвязи. На пунктах пропуска сейчас проводится тотальная термометрия, проще говоря, у туристов проверяют температуру тела. Контроль из-за нового вируса на границе усилили со 2 января. За это время проверку прошли 70 тысяч граждан, приехавших из стран Юго-Восточной Азии. Температура у всех была в норме. С 24 по 26 января из-за празднования китайского Нового года пункты пропуска будут закрыты. Но затем откроются. Всех въезжающих ждет проверка.

«В настоящее время в Китае готовятся праздновать Новый год, будет идти активный миграционный процесс как внутри страны, так и в другие страны. Граждане КНР, которые учатся или работают в Амурской области, сейчас также выехали домой на новогодние каникулы. Традиционно, с 24 по 26 января пункты пропуска прекратят работу в преддверии празднования Нового года в КНР. После чего ожидается приток граждан на территорию области», – сказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Но даже тотальная термометрия не является 100-процентной преградой для китайского вируса. Зараженный человек может пересечь границу в продромальный период заболевания, без явно выраженных симптомов. На этот случай медицинские учреждения Амурской области готовы оказывать помощь. В частности, в регион должна поступить система по диагностике нового коронавируса.

«В оперативном порядке Роспотребнадзором, соответствующими научными институтами уже разработана система по диагностике этого заболевания, она позволяет в период от 4 до 6 часов либо подтвердить, либо исключить это заболевание. Мы надеемся, что в ближайшее время мы будем этим вооружены», – рассказала Ольга Курганова, начальник управления Роспотребнадзора по Амурской области.

Также амурчанам рекомендуют носить маски, как это уже сделали жители Азии. Менять маски нужно каждые 2 часа.

«Мы видим, как в Японии, Китае, Сингапуре все уже надели маски, поэтому мы рекомендуем пользоваться масками. Маски должны каждые 2 часа меняться, чтобы они эффективно выполняли барьерную функцию. Носовые проходы нужно чистить, потому что входные ворота – это нос. Нос нужно чистить, промывать, влажными салфетками пользоваться и так далее. Необходимо соблюдать правила гигиены, мыть руки. Обращаю особое внимание на все наши гаджеты, телефоны, смартфоны. Мы их, как правило, не обрабатываем, они у нас самые грязные. И откровенно скажу: проводили исследование, крышка унитаза в общественном туалете иногда чище, чем наши с вами гаджеты, поэтому обрабатываем, моем, ведь мы постоянно с ними находимся», – сообщила Ольга Курганова.

Кроме этого, амурчанам рекомендуют внимательно контролировать состояние своего здоровья. Особенно это касается туристов, вернувшихся из стран Юго-Восточной Азии.

«Если человек почувствовал сначала общие признаки недомогания, кашель, затем наступает резкое ухудшение, слабость, все признаки интоксикации, высокая температура, нужно немедленно обращаться за медицинской помощью. И при обращении акцентировать внимание докторов, что вы прибыли из неблагополучной страны. Не заниматься самолечением, потому что здесь решают часы. Пневмония характеризуется тем, что очень интенсивно нарастает процесс, возникает легочная недостаточность со всеми вытекающими последствиями», – подчеркнула глава управления.

По информации управления Роспотребнадзора, по данным на 23 января, в Китае и других странах выявлено более 400 случаев заболевания, зарегистрировано 17 летальных исходов. Источником вируса стали летучие мыши, которых употребляли в пищу.

«Мы знаем, что употребляют в пищу летучую мышь. Почему на летучую мышь я обращаю внимание, потому что выход вируса из животной популяции в человеческую произошел через летучую мышь. Если в 2003 году – это верблюды были, то теперь – летучая мышь», – отметила Ольга Петровна.

Из-за вспышки заболевания китайские власти закрыли для въезда и выезда город Ухань, где был выявлен вирус. В Амурской области тотальный карантин объявлять не планируется. Оснований для этого нет. Тем не менее амурчанам рекомендуют воздержаться от поездок в Китай, особенно рискуют дети и пожилые люди. В регионе будет скорректирован график делегационных обменов с китайской стороной.

«Детям и лицам пожилого возраста крайне нежелательно совершать поездки в сопредельное государство, потому что риски достаточно существенные. Если все-таки крайняя необходимость есть, командировка и так далее, есть определенные правила гигиены, достаточно банальные, но их нужно соблюдать», – сказала начальник управления.

Специфического лечения пневмонии, которую вызывает китайский коронавирус – нет, как, впрочем, его не существует и для всей группы вирусов.

«Лечение симптоматическое. И особенность этой инфекции в том, что в начале идет вирусная этиология, потом, как правило, на ослабленный организм добавляется бактериальная флора и возникает такой микс: и вирусы, и бактерии, – почему и тяжело протекает заболевание», – пояснила Ольга Петровна.

В Роспотребнадзоре разработали памятку, посвященную коронавирусу.