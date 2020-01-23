Министр Александр Козлов выступил с докладом на «Правительственном часе» в Совете Федерации

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов выступил с докладом на «Правительственном часе» в Совете Федерации. Амур.инфо публикует текст доклада.

«Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемые члены верхней палаты Федерального Собрания! Надеюсь, что наша сегодняшняя работа пройдет на высоком уровне и с отличным результатом.

На пятом Восточном экономическом форуме, который прошел в сентябре 2019 года, президент России озвучил новый этап развития Дальнего Востока – конвертация экономических достижений региона в социальный рывок. Дальневосточный федеральный округ сегодня – большая стройка, итог которой – комфортный и развитый регион. И уже пройден сложный этап – фундамент, который заложили предшественники и, конечно, вы, уважаемые сенаторы. Два года назад вы дали поручения. Докладываю: часть из них выполнена, часть – в стадии выполнения.

Поставленные задачи носили не абстрактные, а конкретные формы – создание новых возможностей для жизни и работы наших граждан. Так, например, включение в состав ДФО – Забайкальского края и Республики Бурятия. Это не географическое решение, это решение о том, чтобы в регионах появился доступ к дальневосточным преференциям. За год в Бурятии и Забайкалье заработали механизмы, которые отработаны на Дальнем Востоке. Для этого принят 41 нормативно-правовой акт. В две созданные территории опережающего развития уже заявились 12 инвесторов; суммы соглашений превышают 120 миллиардов рублей, будет создано пять тысяч рабочих мест.

В Забайкалье и Бурятии – впервые за долгое время – начала строиться и ремонтироваться социальная инфраструктура. Суммарно на два региона по нашей государственной программе до 2022 года выделено 16 миллиардов рублей. На эти деньги построят 146 и реконструируют 179 социальных объектов. За прошедший год уже успели возвести 34 объекта – это дома культуры и фельдшерско-акушерские пункты, отремонтировано 86 учреждений социальной сферы.

Россия вступила в сложный демографический период. Президент страны в послании Федеральному собранию об этом говорил. По Дальневосточному федеральному округу скажу так: рождаемость снижается, как и в России; но темпы ниже. Это происходит за счет хороших показателей рождаемости в Бурятии и Якутии.

Кроме этого, удалось снизить миграционный отток. За 10 месяцев прошлого года округ покинуло чуть больше 10 тысяч человек, в 2018 году было свыше 33 тысяч. За шесть лет численность Дальнего Востока сократилась на 1,6 % (это 129850 человек). Годовые показатели в целом неплохие, и их необходимо закрепить – снижать до полной остановки оттока населения, а затем сделать так, чтобы был приток.

В округе полтора миллиона человек – молодые люди. И им нужны широкие возможности, чтобы они оставались на Дальнем Востоке!

Что уже делаем в рамках полномочий. В 2019 году – специально для дальневосточников – принят «демографический пакет». Что он включает – на пятом слайде. Это данные за год, буквально накануне получили.

Общая сумма выплат на первого, второго и третьего ребенка составила почти 6 миллиардов рублей. Это 81 % от запланированного. Ипотека под 5 % – выдано 544 кредита. Тут нужно разбираться с отраслевыми ведомствами. Слабо верится, что всего 544 многодетные семьи хотели взять кредит под 5 %...Это говорит о низком качестве исполнения задуманного. То есть федерация механизм дала, а выполнить – не получается? Бюрократические узлы надо рвать! Многодетные семьи должны стать опорой Дальнего Востока.

Осень 2019 года принесла ещё одно беспрецедентное решение для молодых семей Дальнего Востока – ипотека под 2 % годовых. Семьи, где обоим супругам еще не исполнилось 36 лет, могут взять кредит на покупку квартиры или строительства жилья. В городах – это первичный рынок, в сельской местности – «вторичка». Хочу рассказать, почему именно 2 %. Когда мы готовили это предложение, то провели анализ. Во-первых, запросили у Росстата информацию о доходах молодых семей; он сделал эту разбивку специально для нас. Во-вторых, проанализировали, сколько стоит аренда квартиры и сколько, в принципе, люди готовы отдавать средств без ущерба для семейного бюджета. В итоге получилась сумма 16 тысяч рублей. И это как раз 2 % от стоимости жилья, и такие деньги может платить семья без финансовых проблем.

Кроме этого, в льготную ипотеку включена категория участников программы «дальневосточный гектар», которые взяли землю для строительства жилого дома. В основном землю берут как раз молодые люди. Но, подчеркну, в этой категории для получения двухпроцентной ипотеки возраст не принципиален. Кредиты мы начали выдавать 10 декабря. На 21 января льготную ипотеку получили 440 человек.

Но сейчас такой этап, когда необходимо практически в ручном режиме налаживать этот механизм. Например, предупредить необоснованный рост стоимости жилья.

На площадке Минвостокразвития создана межведомственная рабочая группа, которая в ежедневном режиме будет контролировать и координировать ситуацию: помогать региональным властям, направлять кредитные организации, работать со строительными компаниями. Считаю, что проблема – системная. Необходимо повысить объёмы строительства жилья, причём оно должно быть максимально доступным. Мы уже начали вести переговоры с крупными застройщиками, прорабатываем варианты.

Хочу отметить, что в двух регионах Дальнего Востока почти нет новостроек в городах, а сельских территорий нет в принципе. Это Магадан и Чукотка. Конечно, здесь люди могут построить дом: это не ограничено территорией, но таких семей все равно меньше, чем желающих приобрести квартиру. Программа только запустилась, будем смотреть, корректировать. И если понадобится, то подстраивать локально.

В детских садах трех регионов (Приморье – Владивосток, Амурская область – Благовещенск и Сахалинская область – Южно-Сахалинск) мы внедрили спортивно-оздоровительную программу «Маугли». Чтобы нашит дети росли здоровыми и сильными. Эта программа также успешно реализуется в Московской области.

На Дальнем Востоке пока занимается 4500 малышей. В мае пройдет спартакиада, которая станет своеобразным срезом программы. Приглашаю вас оценить успехи подрастающего поколения.

Через нашу государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» выделяем деньги на ремонт и строительство учебных заведений. В рамках так называемой «Единой субсидии» будет построено 26 школ и 13 детских садов, отремонтировано 143 учебных заведения. Даём деньги на модернизацию образовательного оборудования в техникумах и колледжах. Новое оборудование – по стандартам «ВорлдСкиллс». Такое масштабное обновление идет впервые, и уже результат на лицо: дальневосточники в лидерах этого движения!

По этой госпрограмме Дальнему Востоку выделяются деньги на строительство, модернизацию и ремонт социальной инфраструктуры. И именно там, где строятся предприятия, где идет прирост рабочих мест и где местные бюджеты не в состоянии решить вопрос с ремонтом даже таких объектов, как учреждения культуры и поликлиники.

До 2022 года построят или реконструируют 751 социальный объект. Из федерального бюджета выделяется больше 94 миллиардов рублей. Отмечу, что эта сумма была определена не сразу. В апреле 2018 года было 55 миллиардов, но мы смогли доказать, региону нужно больше современной инфраструктуры и довести сумму до нынешних 94.

Вернусь к образованию. В стране каждый год открываются новые специальности в университетах и колледжах. Но, подчеркну, только на Дальнем Востоке открывают «учебные новинки» с учетом перспективного развития экономики. То есть инвестор, который запускает производство в округе, нам говорит, какие специалисты потребуются. Своего рода – целевой набор. По такому принципу в прошлом году мы открыли 17 новых востребованных профессий и специальностей. Почти на 1400 увеличили контрольные цифры приема по высшему и среднему образованию на иные специальности.

Самый современный вуз Дальнего Востока – это Дальневосточный федеральный университет. Здесь учатся 25 тысяч студентов. Ранее Минфин и Минобрнауки России поддержали строительство второй очереди университета. Помимо прочего, здесь появится специализированный учебно-научный центр для талантливой молодежи.

Кроме того, на острове Русский, где расположен ДВФУ, создадут шесть инжиниринговых и исследовательских центров госкомпаний и госкорпораций, а также центр цифрового развития, технопарк и научную установку класса «мегасаенс». (Концепция развития острова от 23 ноября 2019 г. № 2797-р).

Также есть поручение Владимира Путина о создании медицинского кластера на острове Русском. Кластер позволит открывать подразделения и филиалы иностранных клиник, привлекать лучших зарубежных специалистов, использовать лекарства и методики, доказавшие эффективность за рубежом. Для этого нужно внести изменения в уже существующие отдельные законодательные акты. Ожидаем, что в весеннюю сессию проект соответствующих поправок внесут в Государственную Думу РФ.

Далее – создание венчурного фонда. То есть стартапы смогут получать финансирование в форме грантов. Поручение дал Владимир Путин на пятом Восточном экономическом форуме, и ещё раз уделил этому внимание в послании Федеральному Собранию Российской Федерации.

За счёт всего перечисленного Дальний Восток станет одним из глобальных центров высоких технологий и компетенций, новых индустрий и отраслей. И что важно, это отрасли, которые меняют не только судьбу человека, но и целых регионов.

Помимо этого, мы должны достичь и качественных перемен в здравоохранении, образовании, обустройстве городов и посёлков. Хочу отметить, что для развития социальной сферы ранее вообще не было механизмов; и сейчас нужно выйти на системные решения.

Мы проанализировали национальные проекты и соглашения, подписанные дальневосточными регионами по ключевым показателям. И знаете что? Из 174 показателей по 48 предусмотрено недостижение Указа Президента РФ №204. При том, что было дано конкретное поручение президента – показатели качества жизни на Дальнем Востоке должны быть не ниже среднероссийских!

Необходимо повысить эффективность дальневосточных разделов! Это одна из задач, которую мы себе ставим. Сейчас они сформированы отраслевыми федеральными министерствами без учета задачи опережающего развития Дальнего Востока.

И нам предстоит серьезная работа по созданию системы целевых показателей для дальневосточных разделов в отраслевых государственных программах. Установить так называемый KPI для федеральных министерств и ведомств по развитию Дальнего Востока. Но хочу обратить ваше внимание, что финансовый ресурс дальневосточных разделов увеличился в 2,4 раза за два года. Это полтриллиона рублей! И это ресурсы Дальнего Востока.

Ещё одна важная задача – новые правила и меры по распределению межбюджетных трансфертов. Сегодня, при распределении субсидий дальневосточным регионам, применяется единый подход. Например, норматив оснащения стоимости одного учебного места – 137 тысяч рублей. То есть для Москвы – 137 тысяч, для арктической Чукотки – 137 тысяч, и те же 137 тысяч для островного Сахалина! Тоже самое с нормативами строительства школ и детских садов (по Московской области рассчитывается), и с нормативами по километру дорог. Что в Сочи построить, что в Якутии – цена одна. Надо сделать применение индекса бюджетный расходов общим правилом при распределении субсидий. Чтобы не доказывать каждый раз необходимость учета специфических условий Дальнего Востока.

Очень острая тема – здравоохранение. В 2018 году мы смогли добиться поручения об увеличении предельного уровня ИБР с трёх до 4,5. В результате рост финансирования для четырех регионов составил 6 миллиардов рублей, что частично решило проблему недофинансирования здравоохранения. Но такой подход основан на перераспределении средств внутри ФОМС и коснулся только четырех из 11 дальневосточных регионов.

Поэтому мы предлагаем новый подход финансирования здравоохранения для удаленных и малонаселенных пунктов. Объем медицинских учреждений в таких территориях по оценкам специалистов составляет ежегодно до пятидесяти миллиардов рублей.

Сейчас принцип страховой медицины – финансирование за пролеченного больного. Например, из 48 тысяч коек круглосуточного стационара – 11 тысяч находятся в маленьких городах, которые не выполняют норму – пациентов нет. Но норматив-то не выполняется, следовательно, работа не оплачивается. Аналогичная ситуация сложилась и по другим направлениям. Мы предложим нашим коллегами из Минфина и Минздрава России изменить этот подход и ввести для таких медицинских учреждений сметное финансирование. Кстати, такое решение необходимо и для Арктической зоны.

Об «инвестиционной квоте» в 7,2 %. Механизм действует только с июня 2019 года и поэтому еще не заработал в полном объеме. Отмечу, что в семи государственных программах ежегодно не обеспечены установленные расходы, а в десяти госпрограммах таких расходов в отношении Дальнего Востока вообще нет. И уже в 2020 году мы видим среднюю долю по всем программам таких расходов – 16 %. А по отдельным госпрограммам предстоит работать с федеральными министерствами.

О системе стратегического планирования в отношении Дальневосточного федерального округа.

По поручению Президента России нами разработана аналитическая программа территориального развития ДФО до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Первоначально мы её называли – Национальная программа развития Дальнего Востока. Программа обеспечит взаимосвязь государственных программ и национальных проектов по территориальному принципу. Мы внесли её в Правительство РФ 20 января. Программа полностью встроена в систему стратегического планирования Российской Федерации. Стратегия же развития ДФО будет утверждена в декабре 2020 года.

Уважаемые коллеги! Главная сила Дальнего Востока – это талантливые и трудолюбивые люди. А это новые центры науки и индустриального роста. Это разработка богатейших запасов природных ресурсов. Поэтому наша главная стратегия – это, отталкиваясь от того, что уже сделано и достигнуто, запускать в регионе крупные инфраструктурные, транспортные, индустриальные проекты и стройки.

Экономической модели Дальнего Востока – всего 5 лет. Конечно, мы отдаём себе отчёт в том, что ещё многое предстоит сделать. Но и сделано всё-таки немало. В регионе созданы уникальные условия для развития экономики: налоговые и административные льготы, строительство «дорогой» для бизнеса инфраструктуры, меры господдержки, упрощенная процедура получения земли, упрощенный визовый режим.

Благодаря всем мерам поддержки, которые действуют на Дальнем Востоке, начиная с 2014 года, инвесторами вложено в экономику региона 870 миллиардов рублей, введено в строй 292 предприятия, создано 44 тысячи рабочих мест.

В результате рост промышленного производства на Дальнем Востоке за последние пять лет составил 24,1%. Это без малого в три раза выше, чем в целом по стране (в России в целом рост составил 8,3 %). Отмечу, что инвестиционные проекты, которые реализуются в округе, находятся на разных стадиях реализации. Кто-то уже работает – 292 предприятия, как я сказал. Кто-то в стадии стройки, кто-то на этапе ПСД.

Вернусь к нашим режимам. Безусловно, невозможно что-то придумать раз и навсегда. Мировая практика показывает, что оценить в полной мере успех/неуспех преференциальных режимов можно минимум через 8 лет. Кстати, первые особые экономические зоны в Китае были созданы в 1976 году, и оценить их результат смогли только через 10 лет, когда экономика начала расти. У нас же прошло всего 4 года!

Сейчас Минвостокразвития проводит глубокий анализ, ведь мерило всех теорий – это практика. И уже видно, что механизмы необходимо донастраивать. Например, по СПВ и ТОР однозначно говорим, что нужно усиливать роль региональных властей. Губернаторы уже возглавили наблюдательные советы в ТОР. Мы предлагаем, чтобы также было сделано и в СПВ. Потому что реализация инвестиционных проектов должна учитывать приоритеты экономического развития субъекта, и где, как ни на местах, это лучше видно.

Также прорабатываем вопрос, чтобы передать на уровень губернаторов и строительство инфраструктуры в ТОР в принципе. Это во многом упростит формирование планов-графиков и стройка будет контролироваться на месте.

И самое главное, что мы поняли сегодня – это то, что не существует идеальной территории. Суть в том, что нельзя взять кальку и перенести её на другую.

Отрасли формируются иначе. Где-то рыбная промышленность, лес, логистика, туризм, сельское хозяйство. – это то, чем сильна конкретная территория.

И мы открыто говорим, что необходима «отладка» отраслевого законодательства.

Например, рыбная промышленность. Дальний Восток – это 65 % общероссийской добычи рыбы. Но нам не хватает современных судов: рыболовецких, краболовных, паромов, танкеров, ледокольного класса.

Флот старый, надо обновлять. В регионе сегодня действует 21 судостроительное предприятие. И мы хотим, чтобы большая часть заказа на суда пришла именно на Дальний Восток, чтобы заказчикам было выгодно работать с нашими верфями.

Для этого мы предлагаем комплекс мер:

- субсидирование строительства судов рыбопромыслового флота; инвестиционные квоты;

- крабовые аукционы, за счёт которых будут строиться суда-краболовы;

- разрабатываем и дополнительный стимул, чтобы заказы на краболовы размещались на дальневосточных верфях.

Нашим верфям необходима загрузка. Будем честны, многие из них находятся в тяжелом финансовом состоянии. Нет проектной документации на строительство краболовов, ощутима нехватка работников.

И здесь только нашими силами ситуацию не спасти. Нужен всесторонний, всеобъемлющий подход. И ваша поддержка, ваша инициатива крайне важна.

Внедрение цифрового сервиса в сферу аквакультуры показало, что это действенный механизм. За полтора года работы интернет-сервиса бизнесу выделено в 2 раза больше акваторий, чем за предыдущие 20 лет.

Интернет-сервис и электронные аукционы мы хотим внедрить и в лесопромышленный комплекс. Потому что по факту – в 21 веке – никто точно не знает, сколько и какой лес у нас. Лесные участки считаются вручную!

Более того, наша однозначная политика в лесной отрасли – переработка. Мы начали с увеличения ставки вывозной таможенной пошлины на экспорт необработанной древесины дальневосточных хвойных пород. Увеличили её с 25 % уже до 60 %.

И видим первые результаты. Экспорт необработанной древесины снизился на 25,4 %, а экспорт продукции деревообработки увеличился на 4,1 %.

Земля. Сельское хозяйство.

Мы начали оцифровывать регионы, чтобы выявить свободные земельные участки сельскохозяйственного назначения и неиспользуемые земельные участки, находящиеся в аренде. Инвентаризацию сельхозземель уже провели в Приморском крае и Амурской области.

Еще один механизм, благодаря которому мы начали наводить порядок в землепользовании – это программа «дальневосточный гектар».

Хочу подчеркнуть: это программа не для переселения в регион. Среди прочего, она позволила навести порядок в земельных активах. Карта, которую все знают – учтенные земли, закрытые, свободные – сделана для этой программы. Её не существовало до этого. Проведена колоссальная работа. Подчеркну, впервые – создали карту земель Дальнего Востока.

Кроме этого, отработали по ранее не учтённым участкам, информация о которых отсутствовала в Росреестре. Это почти 230 тысяч земельных участков. И эта работа продолжается. Благодаря новой карте 76600 человек смогли без проблем взять участок. В основном на земле занимаются сельским хозяйством, возводят туристические базы, занимаются бизнесом и планируют строить своё собственное жильё. А ещё – впервые создаются населенные пункты. Например, в Хабаровском крае появилось село Дальневосточное!

Ещё одна отрасль – туризм.

На Дальнем Востоке самая протяженная граница с Китаем. Округ граничит с Северной Кореей, Монголией, Японией и Америкой. Рядом Республика Корея.

В ДФО – 86 пунктов пропуска, но 29 из них не работает, а с десяток находится в неудовлетворительном состоянии. Ситуация постепенно меняется, до 2024 года за счет федерального бюджета построят и обустроят 23 пункта. Строительство еще двух – должны быть синхронизированы с трансграничными мостами.

Валентина Ивановна, хочу доложить вам, что автомобильный мост в Приамурье, о котором я вам рассказывал, будучи ещё губернатором Амурской области – построен и готов к введению в эксплуатацию.

И сейчас очень важно выполнить поручение президента России о синхронизации ввода моста и пункта пропуска. Оно было дано региональным властям, Минтрансу и Росгранице. Уже известно, что в апреле заработает лишь временный пункт. Постоянный в 2022 году.

Тоже самое с пунктом пропуска на железнодорожном пункте пропуска в Еврейской автономной области. Да, железнодорожный мост строится с задержкой. Мы всеми силами помогаем региону и инвесторам выйти из «кризиса». Там произошло удорожание работ из-за природных явлений.

В связи с этим хочу сказать, что всё же механизм строительства с применением государственно-частного партнерства (как в случае с Амурской области) более выгоден в подобных ситуациях. Именно в отношении приграничных регионов.

Немаловажный фактор для развития округа, как туристического центра –авиадоступность. И она важна не только туристам, она крайне нужна дальневосточникам. У нас есть несколько механизмов. Это льготные магистральные и региональные авиаперевозки, местные авиаперевозки и плоские тарифы.

Остановлюсь на льготных. В прошлом году, за счёт увеличения субсидии до восьми миллиардов свыше одного миллиона пассажиров смогли воспользоваться льготным билетами. Для сравнения по региональным маршрутам, в 2017 году было перевезено 145 тысяч пассажиров, а в 2019 – 240 тысяч.

Мы добились включения многодетных родителей в категорию льготников, расширения перечня маршрутов и, что очень важно, смогли убедить коллег, что льготные авиаперевозки должны быть круглогодичными!

К чему я это говорю. К тому, что нельзя снижать темпов! На этот год выделено пока около шести миллиардов. Поддержкой – выделить из резервного фонда дополнительные ассигнования – мы заручались. В этом зале много коллег, которые также неоднократно выступали по вопросам авиадоступности своих регионов; прошу вас держать ситуацию на контроле. Сумма по итогу не должна быть меньше прошлогодней; это вопрос наших людей. Жителей Дальнего Востока.

Также сейчас очень важный вопрос – это поручение президента РФ по созданию дальневосточной авиакомпании. Поручение опубликовано 15 января. Со своей стороны, мы уже начали работу, но ждем официального распределения «обязанностей» внутри правительства РФ.

В заключение хочу подчеркнуть, что для развития Дальнего Востока необходим отраслевой принцип. Чтобы все поняли, что Дальний Восток – это не кладовка, куда любой может зайти, набрать и уехать.

Мой доклад закончен. Хочу поблагодарить вас за то, что проявляете уважение к Дальнему Востоку, и внимание к его развитию. Спасибо вам».