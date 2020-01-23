Амурский губернатор посетил Благовещенский район

Губернатор Амурской области Василий Орлов с рабочей поездкой посетил Благовещенский район. В ряде поселений глава региона посмотрел, как организованы социальный досуг, школьное питание, работа «Точки роста». По итогам губернатор резюмировал: «Есть ряд замечаний и предложений. Они высказаны главе района и профильным министерствам».

В селе Усть-Ивановка Василий Орлов посмотрел, как работает новый детский сад. Он открылся 9 января этого года. Строительство детсада началось в ноябре 2018 года в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». Кроме того, открытие нового сада обеспечило новыми рабочими местами 20 жителей села.

«С открытием нового сада появились большие возможности. У нас было очень старое здание, 1965 года постройки. Там не было условий: туалетов, игровых комнат. Одна комната была и спальней, и столовой. С открытием нового садика детки получили большие возможности получать дополнительное образование, заниматься по развивающим дополнительным программам. Очень хорошее оборудование для игровых комнат, для столовой. Очень довольны и мы, и родители, – рассказала заведующая детским садом Людмила Лимайкина. – Деток очень много – 132 ребёнка в этом здании, ещё у нас остались дети в старом детском саду в подготовительной группе, 18 человек. Самому маленькому – год и два месяца. Очередь есть – 20 человек, но это детки совсем маленькие – 2018, 2019 годов рождения. Из них будет набираться следующая группа».

Со слов главы района Евгения Седых, в этом году улица Новая, на которой расположены новый детский сад и школа, будет заасфальтирована, планируется обустройство тротуаров и освещения. Кроме того, здесь планируется организовать современную детскую площадку в рамках инициативного бюджетирования. Губернатору показали место будущей площадки, где будут установлены малые конструкции. Планируется также сделать ограждение, парковку, освещение.

Ещё с одним проектом в рамках инициативного бюджетирования губернатор ознакомился уже в другом селе Благовещенского района – Грибском. Там жители села проголосовали за создание спортивной универсальной площадки, где будет возможность организовать занятия баскетболом, волейболом, мини-футболом, установить тренажёры. Документы на объект уже готовят, сообщает амурское правительство.

«Инициативное бюджетирование, на мой взгляд, работает хорошо. В прошлом году мы выделили на эту программу порядка 80 миллионов рублей. Люди видят реальное улучшение в своих населённых пунктах. Будем поддерживать такие инициативы и развивать», – сказал Василий Орлов.

Новую спортивную площадку в Грибском планируется организовать на территории клуба, там сейчас залита хоккейная площадка. Сам дом культуры также получил субсидию из областного бюджета в размере 1,3 миллиона рублей на укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек.

«В 2019 году мы выиграли конкурс, получили областные средства на ремонт зрительного зала. Он стоял закрытым с 1993 года. В 2015 году к 70-летию Победы работники отремонтировали его своими силами и открыли. В прошлом году получили деньги, побелили, покрасили зал, приобрели новые кресла, звуковое и световое оборудование», – рассказала директор центра досуга Грибского сельсовета Оксана Салькова.

Центр досуга принимает до 5 000 посетителей в год. «Показываем спектакли. У нас работает театральная студия. Тесно работаем со школой. Есть хореографическая студия, проводим отчётные концерты», – перечислила мероприятия Оксана Салькова.

В Грибском губернатор также посмотрел работу центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Всего их в области 26, в Благовещенском районе «Точка роста» с сентября 2019 года работает на базе Грибской школы. Она организована в рамках реализации национального проекта «Образование», регионального проекта «Современная школа».

Глава региона проинспектировал, как организовано школьное питание, в том числе для младшеклассников. Как рассказали губернатору, из-за того, что детей подвозят из других сёл, актуальнее ребят кормить обедом, а не завтраком. Поэтому к тем 25 рублям, которые выделяет областной бюджет на питания детей, на общешкольном собрании было принято решение добавить ещё по 18 рублей за счет родителей, и сейчас детей кормят полноценным обедом. Глава региона запросил блюдо дня, расспросил об организации питания.

Также в рамках поездки состоялось посещение модульного ФАПа в селе Ровное. Он был возведён по договору пожертвования в 2014 году. К нему прикреплены 408 сельчан, проживающих в Ровном, из них трое детей до года. Оказывается первичная медико-санитарная помощь – врачебный и фельдшерский приём. В этом году в Благовещенском районе запланировано строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сёлах Игнатьево и Верхнеблаговещенское взамен аварийных ФАПов.

«Есть принципиальное решение в этом году строить в области 26 ФАПов в рамках нацпроекта. Минстрою Амурской области поставлена задача рассмотреть возможность возведения ФАПов, совмещенных с жильём для фельдшеров. Минстрой сейчас изучает техническую возможность», – сообщил глава Приамурья.

Отдельное внимание было уделено берегозащитным сооружениям. Глава Приамурья побывал на дамбе села Усть-Ивановка. «Сделаны соответствующие выводы после паводка. Сейчас министерство природных ресурсов Амурской области готовит проектную документацию для строительства сразу в нескольких поселениях таких берегозащитных сооружений», – сообщил глава региона.