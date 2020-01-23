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23января
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сегодня, 14:15 0

Владимир Путин рассказал о тратах маткапитала по-новому

Владимир Путин рассказал о тратах маткапитала по-новому
Фото: putin24.info

Средства материнского капитала можно будет использовать на погашение ипотеки или на первый взнос по нему до исполнения ребенку трех лет. Об этом глава государства рассказал на встрече с представителями общественности в Липецкой области.

Глава государства обратил внимание на то, что уже сейчас некоторые направления расходов материнского капитала могут быть осуществлены и раньше, не дожидаясь исполнения трех лет ребенку.

«Например, погашение... или первый взнос по ипотеке может быть осуществлен до того, как ребенку исполнится три года. Или у нас такая есть форма поддержки для семей, которые нуждаются просто в наличных деньгах. Приняли решение, что определенную сумму выделить из материнского капитала в случае, если семья попала в сложное материальное положение, тоже можно не дожидаясь трех лет. Или, по-моему, на поддержку семей, где есть дети-инвалиды, там тоже можно, не дожидаясь трех лет», – отметил Путин.

В настоящее время в российском правительстве готовят поправки, которые разрешат использовать маткапитал для строительства на садовых участках. На данный момент его можно тратить на возведение тех домов, где земля предназначена только для индивидуального жилищного строительства.

Президент РФ Владимир Путин 15 января выступил с посланием Федеральному собранию, озвучив целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала. Президент предложил выдавать материнский капитал уже при рождении первенца, увеличив его до 466 тысяч 617 рублей, а за второго ребенка повысить до 616 тысяч 617 рублей, сообщает РИА Новости.

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#дети #российская власть #финансы

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