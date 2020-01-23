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сегодня, 14:14 8

Они перешли черту: автор ледовых фигур о вандализме в Благовещенске

Они перешли черту: автор ледовых фигур о вандализме в Благовещенске
Фото: amur.info

Главный художник снежного городка в Благовещенске дал комментарий ИА «Амур.инфо» по поводу акта вандализма. Как сообщало информагентство, утром в четверг, 23 января, юноша с девушкой разбили 17 ледовых ювелирно выполненных скульптур.

Акт варварского уничтожения праздничных украшений зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. Администрация обратилась к горожанам с просьбой помочь установить личности нарушителей. Их разыскивает полиция. Большинство разрушенных фигур невозможно восстановить. Бригада ГСТК демонтирует сломанные фигуры и снимает декоративную подсветку.

Сказочный городок на главной площади Благовещенска сдали перед Новым годом, 27 декабря 2019-го. «Отличие городка этого года в количестве ледовых фигур – их 35, что гораздо больше, чем было в предыдущие годы. Кроме того, в городке 8 фигур, сделанных по эскизам юных благовещенцев», – рассказала во время приемки снежного городка мэр Благовещенска Валентина Калита.

По словам главного художника городка Алексея Сидорова, в этом году скульптуры были выполнены в ювелирной технике; они выполняют эстетическую функцию и предназначены в первую очередь для фотографирования.

В разговоре с корреспондентом ИА «Амур.инфо» Алексей Сидоров отметил, что не представляет себе, по каким причинам можно было совершить такой варварский поступок. «Может быть, это акция протеста или даже заказ. Возможно, они находились в неадекватном состоянии», – говорит Алексей.

Он уверен: разрушителей необходимо найти и наказать. «По сути это вредительство. Вот они берут тяжелый кусок льда и бросают его, круша все вокруг. Если они поймут, что можно рушить, ломать, то они и дальше будут это делать. Если это не пресекать, это будет попустительство, поощрение новых правонарушений. А это грозит разрушением нравственных барьеров, что может привести к тяжелым последствиям – вплоть до преступлений против личности, убийства», – уверен художник.

«В Китае, – продолжает Алексей, – за такое сразу бы посадили. Впрочем, там это никому даже в голову бы не пришло. Дело в том, что людей нужно воспитывать с детства, прививать им понятие о том, что такое красота, искусство. Художник, в принципе, этим и занимается: прививает людям эстетические, нравственные понятия и в конечном счете – любовь к родине, ко всему созданному и живому».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Алексей Сидоров неоднократно становился победителем и номинантом конкурсов фестиваля ледовых и снежных скульптур в Харбине. В 2013 году мультиблочная фигура амурской команды, которую он возглавлял, завоевала первое место. Как сообщало Амур.инфо, год назад амурчане завоевали победу в Харбинском конкурсе. Недавно Алексей с командой скульпторов вернулись из Харбина, где их композиция «Путешествие на Марс» заняла первое место в международном конкурсе ледовых и снежных фигур.

Восстановить разбитые скульптуры невозможно. «На мелкие кусочки все разбито. Новые, скорее всего, не будут ставить – кто же будет деньги платить. К тому же эта работа требует времени», – пояснил художник.

По словам Алексея Сидорова, подобное уже случалось в Благовещенске: «В 2014 году повалили и разбили три-четыре скульптуры в снежном городке. Точно не помню, но тогда не нашли тех, кто это сделал, и они остались безнаказанными».

Художник считает, что вандалов нужно найти и обнародовать этот случай. Отвечая на вопрос журналиста «Что бы вы им могли сказать?» Алексей, подумав, ответил: «Я не хочу с ними разговаривать. Я не воспитатель. Здесь должна полиция разбираться, у них есть рычаги воздействия, специалисты по работе с подростками. В любом случае штраф нужен. Эти люди перешли предел дозволенного».

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#культура #происшествия

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Комментарии
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  • stepan28rus

    stepan28rus
    1 час назад

    А говорят у нас нет свободы. Россия страна вседозволенности. Ну найдут их ну выпишут штраф 500 рублей поймут и простят онижедети.

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    1 час назад

    Найти гадин и в чан с гавном. И янычара сверху с мечом,чтобы махал им. Как в фильме ,,Джентельмены удачи,,.

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Художник человек культурный, он не будет говорить что думает об этом.

  • Жэка

    Жэка
    59 минут назад

    NoirХудожник человек культурный, он не будет говорить что думает об этом.


    А я не очень культурный и скажу, что думаю.

    ублюдки эти малолетние заслуживают того, чтобы их нашли и посадили. потому что это уже нарушение ст. 214 УК РФ.

    И взыскали материальный вред с родителей тысяч эдак пятьсот.

  • Allenga

    Allenga
    58 минут назад

    А вот взяли бы и назначили им общественные работы, по восстановлению фигур, можно под руководством Алексея. Хоть шарик какой попробовали для начала выпилить со стамесочкой и молоточком!

  • Нина Гвоздкова

    Нина Гвоздкова
    54 минуты назад

    ...да на морозе, да в течение всего дня часов до 20, как и скульпторы работали

  • Tuxa20

    Tuxa20
    29 минут назад

    Allenga 27 минут назад

    А вот взяли бы и назначили им общественные работы, по восстановлению фигур, можно под руководством Алексея. Хоть шарик какой попробовали для начала выпилить со стамесочкой и молоточком!

    +++

    И это правильно!!! Труд из обезьяны сделал человека

  • Стилет

    Стилет
    6 минут назад

    Сколько раз говорили, что в таких местах нужны видеокамеры с распознаванием лиц (рож) преступников. У нас каждый год громят городское достояние, а администрация жмотиться на камеры. Позор!!! Виновных надо найти и через суд возместить убытки.

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