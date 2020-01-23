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В Приамурье продлили конкурсное производство по делу о банкротстве ООО «Горизонт»

В Приамурье продлили конкурсное производство по делу о банкротстве ООО «Горизонт»
Фото: Амур.инфо

Арбитражный суд Амурской области продлил срок конкурсного производства по делу о банкротстве ООО «Горизонт» на три месяца. Об этом сообщается на сайте суда.

Решение о признании ООО «Горизонт» банкротом было принято Арбитражным судом 3 сентября 2014 года. В отношении общества открыли конкурсное производство, конкурсным управляющим утвердили Ларису Федотову. По ходатайству конкурсного управляющего срок конкурсного производства неоднократно продлевался.

21 января 2020 года состоялось судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего. Управляющий представила на нем отчет о проделанной работе, ходатайство о продлении срока конкурсного производства в отношении должника на три месяца, в связи с необходимостью реализации имущества должника (назначено проведение торгов), расчетов с кредиторами, рассмотрения вопроса о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника.

Исследовав отчет конкурсного управляющего, Арбитражный суд удовлетворил ходатайство, продлил срок конкурсного производства в отношении должника до 21 апреля 2020 года. Рассмотрение назначено на утро.

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#суды

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