Новые автобусы, школа, зарплаты: в Благовещенске уточнили бюджет на 2020 год

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В Благовещенске 22 января состоялось заседание комитета по бюджету, финансам и налогам городской думы. Депутаты уточнили бюджет на 2020 год. Народные избранники перераспределили денежные средства, которые удалось сэкономить.

Изменения в городской бюджет внесли в связи со сложившейся экономией в 140,6 миллиона рублей. Из них 31 миллион 550 тысяч предлагается потратить на строительство школы на 1 500 мест, 19 миллионов 149 тысяч – на строительство городского центра «Трибуна Холл», 12,3 миллиона – на строительство водовода от насосной станции второго подъема водозабора «Северный» до распределительной сети города.

На обеспечение жильем молодых семей планируется направить 1,5 миллиона рублей. На поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства – 1,2 миллиона. 2 миллиона 350 тысяч предусмотрены на реализацию программ формирования современной городской среды, в ходе которой будут благоустраиваться городские дворовые территории и общественные пространства. 3 миллиона 146 тысяч направят на покупку автобусов в лизинг.

«Сегодня мы наблюдаем, что технопарк "Автоколонны 1275", да и в принципе, перевозчиков города Благовещенска приходит постепенно в упадок. Есть потребность, запрос на низкопольные, большой вместимости, в том числе из отдаленных населенных пунктов, например, Белогорья. Автобусы будут приобретаться в муниципальную собственность и дальше передаваться», – высказался заммэра Благовещенка Максим Ноженкин.

На повышение денежного содержания муниципальных служащих в бюджете предусмотрено 45 миллионов. В городском кошельке также предусмотрены средства на обновление материально-технической базы домов культуры и культурные мероприятия – чуть больше 152 тысяч, на обеспечение деятельности муниципальных учреждений – 887,6 тысячи рублей. На ремонт улично-дорожной сети за счет остатков дорожного фонда потратят 837 тысяч.

Источниками этих расходов являются остатки средств городского бюджета, а также экономия по результатам электронных торгов и перераспределение расходов на оплату исполнительных документов, доложила начальник финансового управления администрации Благовещенска Наталья Тришина.

«Доходы городского бюджета на 2020 год прогнозируются в объеме 7 миллиардов 844 миллионов 162 тысяч рублей. На 2021 год – 7 миллиардов 757 миллионов 998 тысяч рублей. В 2022 году – 6 миллиардов 776 миллионов 162 тысяч рублей.

Расходы в 2020 году составляют 7 миллиардов 971 миллион 951 тысяча рублей, на 2021 год – 7 миллиардов 757 миллионов 992 тысячи рублей, на 2022-й – 6 миллиардов 776 миллионов 162 тысячи рублей.

Превышение расходов в 2020 году объясняется остатками средств городского бюджета на 1 января 2020 года. Размер дефицита соответствует требованиям статьи 92.1 Бюджетного кодекса и из учета остатка бюджетных средств составляет 3 %. В плановом периоде 2021-2022 годов размер дефицита остается без изменений», – заключила Наталья Эдуардовна.

Внесение изменений в бюджет депутаты поддержали единогласно.