Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:49 0

Более 300 рыбаков спасли на Сахалине сотрудники МЧС

Более 300 рыбаков спасли на Сахалине сотрудники МЧС
Фото: 65.mchs.gov.ru

Вечером 22 января на Сахалине в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова завершилась спасательная операция. Днем из-за отрыва льда отрезанными от берега оказались около трехсот рыбаков.

В спасательной операции участвовали сотрудники МЧС России в количестве 18 человек и 14 единиц техники (6 автомобилей, 4 лодки, 3 снегохода, 1 судно на воздушной подушке «Хивус») и спасатели поисково-спасательного отряда Корсакова в количестве 4 человека и 3 единицы техники. Ко взлету был готов вертолет Ми-8 МЧС России.

К 17:30 спасатели эвакуировали со льда 250 человек, остальные вышли самостоятельно. Затем спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда проверили ледовое поле, рыбаков на нем не осталось, сообщило ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Для МЧС эта операция обошлась дороже любого улова. На работу техники потрачены десятки тысяч рублей. Если бы пришлось вызывать вертолет, то это дополнительные 200 тысяч в час. Любители зимней рыбалки об опасности знали, но все равно пошли за рыбой. По словам спасателей, в открытое море каждый год уносит одних и тех же рыбаков. Но людей это ничему не учит, добавил «МИР24».

Просмотров всего: 242

#Дальний Восток #происшествия

распечатать


Происшествия

В Свободном будут судить мужчин, напавших на рыбака
Происшествия

17-летний амурчанин ушел из дома и не хочет возвращаться
Происшествия

Пламя охватило тягач на дороге в Благовещенске (фото, видео)
Происшествия

Находившийся в гостях амурчанин оскорбил и избил хозяйку
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь