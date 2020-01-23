Более 300 рыбаков спасли на Сахалине сотрудники МЧС

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Вечером 22 января на Сахалине в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова завершилась спасательная операция. Днем из-за отрыва льда отрезанными от берега оказались около трехсот рыбаков.

В спасательной операции участвовали сотрудники МЧС России в количестве 18 человек и 14 единиц техники (6 автомобилей, 4 лодки, 3 снегохода, 1 судно на воздушной подушке «Хивус») и спасатели поисково-спасательного отряда Корсакова в количестве 4 человека и 3 единицы техники. Ко взлету был готов вертолет Ми-8 МЧС России.

К 17:30 спасатели эвакуировали со льда 250 человек, остальные вышли самостоятельно. Затем спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда проверили ледовое поле, рыбаков на нем не осталось, сообщило ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Для МЧС эта операция обошлась дороже любого улова. На работу техники потрачены десятки тысяч рублей. Если бы пришлось вызывать вертолет, то это дополнительные 200 тысяч в час. Любители зимней рыбалки об опасности знали, но все равно пошли за рыбой. По словам спасателей, в открытое море каждый год уносит одних и тех же рыбаков. Но людей это ничему не учит, добавил «МИР24».