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Благовещенцы сообщают об эвакуациях из торгового центра и дома быта

Благовещенцы сообщают об эвакуациях из торгового центра и дома быта

23 января в редакцию ИА «Амур.инфо» поступила информация об эвакуации людей из нескольких зданий в Благовещенске. Речь о торговом центре «От и До» (улица ​Институтская, 1) и доме быта «Элегант» (​улица 50-летия Октября, 28).

Кроме того, сообщается об инциденте в торговом центре «Сити» (улица Амурская, 203) – там видели машины спецслужб. Производилась ли эвакуация из этого здания, пока неизвестно.

Агентство уточняет информацию в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Ранее сообщалось, что 23 января в Благовещенске также производилась эвакуация из детских садов из-за сообщений о минировании.

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