В Амурской области бизнесмен скрыл от налогов почти 30 миллионов рублей

В Амурской области руководитель строительной организации скрыл от налоговых органов около 30 миллионов рублей. Его судили и назначили штраф – 900 тысяч рублей. Задолженность по уплате налогов и страховых взносов он погасил.

Приговором Благовещенского городского суда Амурской области осужден 58-летний житель Благовещенска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенное в особо крупном размере».

В суде установлено, что осужденный, являясь руководителем строительной организации, знал о наличии на расчетном счете организации непогашенных инкассовых поручений в связи с имеющейся задолженностью по налогам и страховым взносам на сумму около 30 миллионов рублей. Мужчина обратился к взаимозависимой организации с просьбой перевести плату за оказанные услуги и поставленные товарно-материальные ценности на счет организации – контрагенту, минуя его.

Таким образом осужденный умышленно скрыл от налоговых органов денежные средства, которые должны были пойти на уплату налогов и страховых взносов. Тем самым он лишил государственные органы возможности произвести принудительное взыскание возникшей задолженности по уплате налогов и страховых взносов.

Вину в совершении преступления мужчина признал полностью. При назначении наказания суд учел все обстоятельства по делу, в том числе то, что виновный добровольно полностью погасил задолженность по уплате налогов и страховых взносов. Осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 900 тысяч рублей. Как сообщает прокуратура Амурской области, приговор не вступил в законную силу.