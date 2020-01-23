Субсидии на северный завоз топлива в Амурской области выплатят заранее

В Амурской области будут заранее выплачивать субсидии на завоз топлива для северных территорий Приамурья. Амурские депутаты поддержали изменения в областной закон о льготных тарифах на тепловую энергию. Топливо для северных территорий должно доставляться заранее.

«Необходимо всю сумму средств льготного тарифа, которая у нас распределена законом в течение всего года, для тех районов области, где ограниченные сроки завоза – Селемджинского и Зейского – платить в первом квартале. Это позволит предприятиям закупить и завезти топливо до конца года в период транспортной доступности до 1 апреля, чтобы исключить завоз топлива, когда неблагоприятные погодные условия», – пояснил министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев.

Таким образом, в северные районы Приамурья успеют завезти необходимое количество топлива до начала отопительного сезона. Еще один момент – тяжелые грузовые машины будут меньше разбивать дороги, доставляя груз, отмечает правительство Амурской области.