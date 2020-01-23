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23января
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сегодня, 12:55 6

Полиция Благовещенска начала проверку по факту вандализма в снежном городке

Полиция Благовещенска начала проверку по факту вандализма в снежном городке
Фото: администрация г. Благовещенска

В МО МВД России «Благовещенский» поступило заявление по факту вандализма в снежном городке на центральной площади города. В администрации оценивают ущерб, нанесенный подростками-вандалами, которые разрушили 17 ледовых фигур из 36 утром 23 января.

«В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. На место выезжала следственно-оперативная группа, устанавливаются лица, причастные к данному происшествию», – пояснили Амур.инфо в полиции Благовещенска.

Как сообщало информагентство, рано утром 23 января двое подростков – девушка и юноша – намеренно разбили фигуры, установленные в снежном городке. Правонарушение зафиксировала камера наружного наблюдения. Администрация обратилась к горожанам с просьбой помочь установить личности нарушителей.

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Видео случившегося — в карусели поста. ⠀ Сегодня рано утром двое молодых людей разгромили 17 ледовых фигур по улице Краснофлотской. Большинство скульптур не подлежит восстановлению. ⠀ По данному факту на месте отработали сотрудники полиции. В течение дня бригада ГСТК @mkpgstk осуществляют демонтаж разрушенных фигур и снимает декоративную подсветку. Оценивается нанесенный ущерб. ⠀ Действия вандалов попали в объектив камеры наружного наблюдения. Администрация Благовещенска обращается к жителям с просьбой помочь установить лиц, причастных к случившемуся. ⠀ Тех, кто располагает какими-либо сведениями, просят обращаться по номерам: 02, 102 (для вызова с мобильного телефона) и 49-08-70 дежурная часть МО МВД России «Благовещенский».

Публикация от Администрация г. Благовещенска (@blagoveshchensk.rf)

Большинство разрушенных фигур восстановлению не подлежат. Бригада ГСТК уже начала демонтировать фигуры и снимать декоративную подсветку.

Тех, кто располагает какими-либо сведениями, просят обращаться по номерам: 02, 102 (для вызова с мобильного телефона) и 49-08-70 – дежурная часть МО МВД России «Благовещенский».

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#происшествия

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    3 часа назад

    Очень хочется, чтобы нашли.

  • V.M.

    V.M.
    3 часа назад

    не найдут...

    А найдут, так просто пожурят вандалов...

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    А фото вандалов выложить не судьба?

    Не все ещё имеют инстаграмм!

  • ay

    ay
    3 часа назад

    они же дети. их физиономии и фамилии низзя публиковать.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Тогда зачем их искать?

    Понять и простить...

    А ущерб возложить на тех, кто должен отвечать за правопорядок в городе!

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    А вообще, надо пообещать вознаграждение за инфу.

    Наверняка эти придурки уже похвастались своим знакомым о своих "подвигах".

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