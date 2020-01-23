Полиция Благовещенска начала проверку по факту вандализма в снежном городке

Фото: администрация г. Благовещенска

В МО МВД России «Благовещенский» поступило заявление по факту вандализма в снежном городке на центральной площади города. В администрации оценивают ущерб, нанесенный подростками-вандалами, которые разрушили 17 ледовых фигур из 36 утром 23 января.

«В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. На место выезжала следственно-оперативная группа, устанавливаются лица, причастные к данному происшествию», – пояснили Амур.инфо в полиции Благовещенска.

Как сообщало информагентство, рано утром 23 января двое подростков – девушка и юноша – намеренно разбили фигуры, установленные в снежном городке. Правонарушение зафиксировала камера наружного наблюдения. Администрация обратилась к горожанам с просьбой помочь установить личности нарушителей.

Большинство разрушенных фигур восстановлению не подлежат. Бригада ГСТК уже начала демонтировать фигуры и снимать декоративную подсветку.

Тех, кто располагает какими-либо сведениями, просят обращаться по номерам: 02, 102 (для вызова с мобильного телефона) и 49-08-70 – дежурная часть МО МВД России «Благовещенский».