Полиция Благовещенска начала проверку по факту вандализма в снежном городке
В МО МВД России «Благовещенский» поступило заявление по факту вандализма в снежном городке на центральной площади города. В администрации оценивают ущерб, нанесенный подростками-вандалами, которые разрушили 17 ледовых фигур из 36 утром 23 января.
«В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. На место выезжала следственно-оперативная группа, устанавливаются лица, причастные к данному происшествию», – пояснили Амур.инфо в полиции Благовещенска.
Как сообщало информагентство, рано утром 23 января двое подростков – девушка и юноша – намеренно разбили фигуры, установленные в снежном городке. Правонарушение зафиксировала камера наружного наблюдения. Администрация обратилась к горожанам с просьбой помочь установить личности нарушителей.
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Видео случившегося — в карусели поста. ⠀ Сегодня рано утром двое молодых людей разгромили 17 ледовых фигур по улице Краснофлотской. Большинство скульптур не подлежит восстановлению. ⠀ По данному факту на месте отработали сотрудники полиции. В течение дня бригада ГСТК @mkpgstk осуществляют демонтаж разрушенных фигур и снимает декоративную подсветку. Оценивается нанесенный ущерб. ⠀ Действия вандалов попали в объектив камеры наружного наблюдения. Администрация Благовещенска обращается к жителям с просьбой помочь установить лиц, причастных к случившемуся. ⠀ Тех, кто располагает какими-либо сведениями, просят обращаться по номерам: 02, 102 (для вызова с мобильного телефона) и 49-08-70 дежурная часть МО МВД России «Благовещенский».
Большинство разрушенных фигур восстановлению не подлежат. Бригада ГСТК уже начала демонтировать фигуры и снимать декоративную подсветку.
Тех, кто располагает какими-либо сведениями, просят обращаться по номерам: 02, 102 (для вызова с мобильного телефона) и 49-08-70 – дежурная часть МО МВД России «Благовещенский».
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