В Амурской области запретили продажу вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним

В Амурской области теперь запрещена продажа электронных сигарет, вейпов и жидкостей для них. Такой законопроект 23 января приняли на очередной сессии в областном законодательном собрании. В случае нарушения закона продавцам грозит штраф от 3 до 50 тысяч рублей.

Проект областного закона «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Амурской области» депутаты приняли в двух чтениях.

«Этот законопроект разработан на основе федеральных законов "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ". По данным Всемирной организации здравоохранения, использование вейпов оказывает отрицательное влияние на состояние здоровья, вызывает патологические изменения в организме и особо пагубно действует на детский организм. На уровне федерального законодательства вопрос их продажи не регулируется», – сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами области, органами местного самоуправления Тамара Соловьева, которая представила законопроект депутатам. Она добавила, что реализация законопроекта не потребует дополнительных средств из бюджета.

В целях исполнения этого закона был представлен законопроект, «О внесении изменений в закон Амурской области "Об административной ответственности в Амурской области"», который будет устанавливать административную ответственность за продажу несовершеннолетним вейпов, жидкостей и электронных сигарет. Согласно ему предполагается, что для граждан административный штраф будет варьироваться от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей.

Законопроект принят в первом чтении. Уточняется, что его реализация, также как и предыдущего, не потребует дополнительных бюджетных затрат.