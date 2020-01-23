Около 10 благовещенцев ежедневно пользуются заправкой для электрокаров

Об этом в своем инстаграм-аккаунте рассказал заместитель мэра Благовещенска Максим Ноженкин. Как сообщало ИА «Амур.инфо», станцию для зарядки электроавтомобилей открыли в городе в конце ноября. «Владельцы электрокаров больше месяца используют электрозаправку, установленную на ОКЦ. Я просил давать обратную связь по удобству и функциональности данной заправки. Это важно, чтобы при установке следующих – а в планах оборудовать такими не только город, но и область, – мы могли доработать их на основе опыта использования первой. Пока отзывы исключительно положительные», – отметил Максим Сергеевич. Он признался подписчикам своего инстаграма, что и сам уже задумался о покупке электроавтомобиля.