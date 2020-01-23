В Амурской области приняты меры к недопущению завоза коронавируса из Китая

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23 января в правительстве Амурской области состоялось внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии Приамурья. Обсуждался вопрос о введении режима повышенной готовности в части проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в связи с возникновением заболевания, вызванного новым коронавирусом в китайском городе Ухань.

«На сегодня уже более 400 случаев заболевания, зарегистрировано 17 летальных исходов. Комплекс дополнительных противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение завоза инфекции в нашу область, в регионе мы начали реализовывать уже 2 января. Вопрос для Приамурья крайне актуален, это обусловлено приграничным расположением. Амурская область занимает четвертое место в России по миграционному потоку из КНР», – рассказала руководитель Амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Определенным фактором риска могут являться и популярные среди жителей туры в Таиланд, Вьетнам, КНР. Также в учебных заведениях Приамурья обучаются студенты из Китая.

На совещании отметили, что в первую очередь нужно принять все меры, чтобы не допустить завоза инфекции в регион. В связи с этим амурчанам, особенно детям и пожилым людям, настоятельно рекомендовано воздержаться от поездок в КНР и страны Юго-Восточной Азии.

Минздраву области поручено обеспечить готовность медорганизаций к оказанию помощи людям, если будут зафиксированы случаи инфекции, подготовить резерв коечного фонда, принять ряд меры для оперативного реагирования на любые изменения ситуации.

На период неблагополучной обстановки образовательные организации области откажутся от детских туров в КНР. В вузах, где учатся студенты из КНР, планируется ввести масочный режим, а за самими студентами, прибывающими в Приамурье, будет организовано медицинское наблюдение.

Ряд мер будет принят амурскими гостиницами и туристическими агентствами, авиакомпаниями. К противоэпидемическим мероприятиям подключатся и пограничники.

«Никакой паники среди населения сейчас нет и не должно быть. Гражданам просто необходимо следовать рекомендациям специалистов. Наша задача – организовать совместную работу всех служб и ведомств на высоком уровне, с постоянным взаимодействием», – подчеркнула Ольга Курганова.