Беременная 13-летняя школьница пыталась покончить с собой из-за травли

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Резонансный случай произошел в Красноярском крае. Как ни хотели 13-летняя Даша и десятилетний Иван скрыть свою недетскую связь, о ней узнала вся Россия. Ребята признаются, что подверглись травле, а девочка даже пыталась покончить с собой. «Кто-то пустил слухи в моем классе, и разлетелось по всей школе. Одни меня поддерживают, а другие, говорят: «Как тебе не стыдно!» Меня обзывали шлюхой. Говорили, что я со всеми сплю... Я тогда из-за стресса выпила девять таблеток, у меня случилась передозировка. Просто все это надоело. В тот момент хотелось умереть», – рассказала будущая молодая мать в программе «Прямой эфир».

Мама четвероклассника тоже рассказала о трудностях, которые испытывает ее сын. «Общество злое. Им лишь бы заклевать, затоптать. Я видела, как Ваня переживает. Ему было очень тяжело. В последнее время ходил как в воду опущенный, на нем лица не было. Домой приходил, ложился на кровать и все. Я пыталась разговаривать с ним, а он отвечал, что все нормально. А однажды спросил: «Где можно повеситься?» У меня сердце чуть не разорвалось, я очень испугалась», – рассказала мама мальчика.

Несмотря на потрясение, родители школьников смогли принять ситуацию. В студии шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» члены обеих семей сидели, крепко держа друг друга за руки. По словам матери Даши – Елены, она, конечно, была шокирована беременностью дочери, но позволила сохранить малыша. Сейчас женщина борется с онкологией и не хочет тратить жизнь на ссоры и ругань.

«Мы думали, что у нее какое-то отравление. Были каникулы, а она потеряла активность. Со временем стало понятно, что заболевание тут ни при чем. Решила купить тест, он показал положительный результат. Ей пришлось сознаться, что они с Ваней развлеклись один раз. Тоже не понимаю, как у них так произошло. Разбудите меня, мне не верится! И рука не поднимается ее под нож сунуть, и она не хочет. Говорит, не дам своего ребенка убивать. Видимо, в таком возрасте уже какие-то материнские инстинкты есть», – делится переживаниями будущая бабушка.

Родители знали о крепкой дружбе детей, но не представляли, во что она может вылиться. Даша и Ваня познакомились в феврале прошлого года и сразу стали общаться. Поначалу их романтика ограничивалась поцелуями в щеку и невинными прогулками. «Мне хотелось все время быть с ним. Знала, что у него гастрит, запрещала пить газировку, заботилась о его здоровье. В минус 30 он мог выйти в тоненьких штанах, а я его не выпускала, пока тепло не оденется. Ваня тоже обо мне заботился. Например, когда я загонялась насчет веса, говорил, что я самая лучшая. А когда красила брови, что красивая и без косметики. Я его всегда называю моим сладеньким пирожочком», – рассказала будущая мать.

Однажды дети заперлись в комнате Вани, и детское любопытство переросло во взрослое чувство. «Боялась, что будет больно, или еще что-нибудь не так. Нам было стыдно, и мы прятались под одеяло. Я не знала, что в десять лет он сможет такие вещи делать. Подумали, может, обойдется», – говорила она в программе.

Школьники продолжали интимные эксперименты, пока девочка не заподозрила беременность. Мальчик, узнав, что вскоре станет отцом, был шокирован. Но мама его поддержала: «Сначала они пришли к нам домой. Так предложила Даша. Она вполне могла не знать, что такое может произойти».

К слову, некоторые обвиняют в случившемся именно Галину. По словам соседей, женщина злоупотребляет спиртными напитками и не уделяет сыну должного внимания. Говорят, что и мальчик растет трудным ребенком. В десять лет он пьет алкоголь, курит и общается со взрослыми ребятами.

Профайлер Денис Давыдов уверен, инцидент мог произойти из-за отсутствия у детей увлечений. «Я так подозреваю, что в связи с ограниченностью познания мира, реализации талантов и так далее, в какой-то момент наступил вакуум. У детей вот это познание мира пошло в физиологию», – предположил эксперт.

К слову, не все верят, что у десятилетнего школьника есть шанс обзавестись ребенком. Некоторые считают, что в деле замешано третье лицо, которое Даша по какой-то причине не хочет называть. Отрицает отцовство мальчика и уролог-андролог Евгений Греков. «Мы три раза пересдавали анализ в нашу лабораторию, ошибки быть не должно. Лютеинизирующий гормон у ребенка только-только стартовал, фолликулы, стимулирующие гормон, в прессинге, сперматозоидов быть не может. По результатам, он еще ребенок. У него еще даже тестостерона нет. Половое созревание наступит не скоро», – цитирует медика StarHit.