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23января
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сегодня, 11:42 0

В Армавире сняли с поезда амурчанина, матерившегося на весь вагон

В Армавире сняли с поезда амурчанина, матерившегося на весь вагон
Фото: amur.info

На железнодорожном вокзале Армавира сняли с поезда хулигана. Им оказался 31-летний житель Амурской области. Мужчина громко ругался в поезде сообщением Кисловодск – Адлер, мешая спать пассажирам.

Как сообщается на портале Gorodarmavir.ru, это произошло вечером в понедельник, 20 января. «На замечания проводников хулиган не реагировал. Тогда любителя нецензурной лексики сняли с поезда и доставили в отдел полиции. В отношении 31-летнего жителя Амурской области был составлен административный материал за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство"», – пояснили порталу в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Амурчанину грозит штраф в размере до 1 000 рублей или арест на срок до 15 суток.

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#закон #происшествия #транспорт

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