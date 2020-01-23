На видео сняли приведение, которое подкралось и напугало мужчину (видео)

Фото: Стоп-кадр из видео

В Сети появилось видео, которое называют одним из самых пугающих за последнее время. Версия о существовании призраков получила новый виток после семиминутного видео.

В начале ролика шторы начинают шевелиться сами собой. Через мгновение в окне появляется жуткий силуэт существа, непохожего на земных существ. Призрак, как его ознаменовали пользователи Facebook, смотрит за спящим мужчиной в течение минуты.

После этого хозяин квартиры почувствовал присутствие потусторонних сил в комнате и проснулся. Побродив по комнате и вернув шторы на место, он снова ложится и пытается уснуть. Однако это не получилось.

Через минуту призрак, который был за окном, оказывается уже внутри и продолжает смотреть на мужчину. Спустя некоторое время в квартире начинают двигаться вещи, что заставляет хозяина проснуться.

Спустя минуту скитаний из одной стороны комнаты в другую жертва непонятного существа всё-таки ловит на себе взгляд гостя. От испуга мужчина пытается убежать, но падает. На этом моменте видео прерывается.

Несмотря на то, что видео набирает популярность, в комментариях пользователи выразили сомнение по поводу его подлинности. Некоторые подозревают, что оно может быть фейком, однако тех, кто верит в правдоподобность, намного больше.