В Благовещенске произошло второе ДТП с участием пожарной машины (фото)

ДТП произошло в районе пересечения Игнатьевского шоссе с улицей Студенческой. «Пожарный автомобиль ехал на вызов с включенными маячками. В это время девушка в наушниках переходила дорогу и не услышала спецсигнал. Водителю пришлось совершить маневр, в результате он совершил столкновение с легковым автомобилем», – рассказали корреспонденту ИА «Амур.инфо» в Главном управлении МЧС России по Амурской области.

Женщина-водитель пострадавшей легковушки остановилась, чтобы пропустить спецтранспорт. В ее машину и врезалась пожарная машина. «ДТП обошлось без пострадавших. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции», – сообщили в отделе Госавтоинспекции по Благовещенску и Благовещенскому району.

Представители ГИБДД и МЧС напоминают: пешеход, переходящий дорогу, должен быть внимательным. Подходя к переходу через проезжую часть, нужно снять наушники, чтобы вовремя услышать сигналы.