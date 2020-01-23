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В Благовещенске произошло второе ДТП с участием пожарной машины (фото)

В Благовещенске произошло второе ДТП с участием пожарной машины (фото)

В Благовещенске в четверг, 23 января, произошло второе ДТП с участием пожарного автомобиля. Как и в первом случае, машина с включенными спецсигналами ехала на вызов. В это время через дорогу переходила девушка. Чтобы избежать наезда, водителю пожарной машины пришлось резко вывернуть руль.

ДТП произошло в районе пересечения Игнатьевского шоссе с улицей Студенческой. «Пожарный автомобиль ехал на вызов с включенными маячками. В это время девушка в наушниках переходила дорогу и не услышала спецсигнал. Водителю пришлось совершить маневр, в результате он совершил столкновение с легковым автомобилем», – рассказали корреспонденту ИА «Амур.инфо» в Главном управлении МЧС России по Амурской области.

Женщина-водитель пострадавшей легковушки остановилась, чтобы пропустить спецтранспорт. В ее машину и врезалась пожарная машина. «ДТП обошлось без пострадавших. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции», – сообщили в отделе Госавтоинспекции по Благовещенску и Благовещенскому району.

Представители ГИБДД и МЧС напоминают: пешеход, переходящий дорогу, должен быть внимательным. Подходя к переходу через проезжую часть, нужно снять наушники, чтобы вовремя услышать сигналы.

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#ДТП #МЧС #происшествия

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Комментарии
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  • аццкий гонщек

    аццкий гонщек
    1 час назад

    надо было сбивать

  • Гефест

    Гефест
    1 час назад

    Если баба дура, то это на всегда

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад



    В это время девушка в наушниках переходила дорогу и не услышала спецсигнал. Водителю пришлось совершить маневр



    Это не лечится((

    Вписать ей ремонт машин

    Сама вечно в наушниках, но или снижаю громкость или вытаскиваю один

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