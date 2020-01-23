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23января
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Триллер, фэнтези и сказки: в МТС проанализировали, что читали жители Приамурья на новогодних каникулах

Триллер, фэнтези и сказки: в МТС проанализировали, что читали жители Приамурья на новогодних каникулах
Фото: https://www.penza-press.ru

В компании МТС проанализировали литературные предпочтения благовещенцев в новогодние каникулы. Оказалось, читатели отдавали предпочтение книгам, которые сейчас в тренде благодаря рекламным кампаниям одноименных фильмов.

Самой популярной электронной книгой у жителей Приамурья стал хит Дмитрия Глуховского «Текст». Третье место топа у сборника фэнтези Анджея Сапковского «Ведьмак». На втором месте – первая часть сказочной серии книг Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень», фильмы о котором транслировал в дни новогодних каникул один из популярных ТВ-каналов.

По данным сервиса электронных книг «МТС Библиотека», который доступен абонентам всех российских операторов связи, в период с 20.00 31 декабря 2019 года до 8.00 1 января 2020 года средняя активность пользователей сервиса была всего лишь на треть ниже, чем в обычную ночь. Более 60 % пользователей предпочли книги традиционным форматам празднования Нового года. В целом на каникулах с 1 по 9 января любители литературы прочитали на 35 % больше книг, чем за аналогичный период в декабре 2019 года.

По итогам 2019 года число пользователей сервиса для чтения по подписке «МТС Библиотека» выросло вдвое. Количество электронных книг в каталоге за год увеличилось со 120 до 185 тысяч, аудиокниг – с 3 до 35 тысяч. С сентября 2019 года сервис стал доступен клиентам всех российских операторов связи.

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#интернет

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