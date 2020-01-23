Житель Владимировки отделался условным сроком за ограбление салона сотовой связи

Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого жителя села Владимировка. Мужчину признали виновным в ограблении салона сотовой связи – он стащил с прилавка смартфон и защитное стекло.

Преступление произошло в сентябре 2018 года. Посетитель салона сотовой связи заметил на стойке администратора сотовый телефон в коробке и защитное стекло. Оглянувшись, он прикарманил чужое и отправился к выходу. В это время его заметил менеджер по продажам и попытался остановить, но вор успел сбежать. Таким образом он умышленно, из корыстных побуждений, открыто похитил имущество на сумму 14 989 рублей.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел полное признание вины подсудимого, раскаяние в содеянном и активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Ущерб, причиненный салону сотовой связи, он возместил. Однако было в деле и отягчающее обстоятельство: рецидив преступления.

Суд приговорил амурчанина к лишению свободы сроком на два года, но в силу статьи 73 УК РФ, назначенное наказание следует считать условным, с испытательным сроком на три года.

За этот срок осужденный не должен менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, ежемесячно являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию и не совершать административных правонарушений, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.