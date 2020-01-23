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Пожарная машина, ехавшая на вызов в Благовещенске, снесла светофор

Пожарная машина, ехавшая на вызов в Благовещенске, снесла светофор

Обновлено: 11:17

Утром 23 января в Благовещенске произошло ДТП, участником которого стала пожарная машина. О случившемся ИА «Амур.инфо» рассказал очевидец.

По его словам, в аварию автомобиль попал на перекрестке улиц Октябрьской и 50-летия Октября, поворачивая налево. «Пожарная машина ехала на разрешающий сигнал светофора. Из-за того, что было скользко, водитель не справился с управлением и снес светофор», – поведал мужчина.

Собеседник уточнил, что машина направлялась на вызов: на ней были включены проблесковые маячки.

«Машина направлялась на вызов о минированиях. Следовала по Октябрьской, поворачивала на 50-летия Октября, налево. Пропустила все машины, пешеходов. Автомобиль занесло на скользкой дороге, и он врезался в столб. Погибших, пострадавших нет», – прокомментировали агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    1 час назад

    И ещё одна пожарка на Студенческой-Игнатьевском с тиидой в лобовой сошлась, чота сёдня не везёт пожарным

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