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23января
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сегодня, 10:22 0

С центральной площади убрали главную елку Благовещенска

С центральной площади убрали главную елку Благовещенска
Фото: кадр видео

В Благовещенске специалисты ГСТК демонтировали главную городскую елку, установленную на центральной площади. Об этом говорится в Инстаграме муниципального предприятия. Опубликовано и соответствующее видео. Новогоднее дерево простояло около месяца.

«Сначала специалисты приступили к снятию иллюминации, вторым этапом был разбор ветвей и демонтаж металлической конструкции», – сказано в сообщении.

В пресс-службе администрации Благовещенска ИА «Амур.инфо» рассказали о том, сколько еще простоит снежный городок: «Сроки эксплуатации снежного городка будут зависеть от температурного режима наружного воздуха. Ориентировочно, он будет демонтирован до 10 февраля».

В праздничные новогодние дни центральную площадь Благовещенска украшала 22-метровая искусственная ель, украшенная динамическими гирляндами и снежинками.

Утром 23 января стало известно, что новогодний городок на центральной площади пострадал от вандалов – они разгромили половину ледовых фигур.

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#праздники #Новый год

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