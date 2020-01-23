Астролог Володина еще в декабре знала о смене правительства России: обзор прессы

О новом правительстве России; о путешествиях Федора Конюхова; о штрафе за наркотики актрисе Наталье Бочкаревой пишут сегодня газеты. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

«Российская газета» сегодня знакомит читателя с новым правительством, публикуя фотографии министров, заодно рассказывает о том, что первое заседание кабинета посетил президент Владимир Путин. В кратком обращении он отметил заслуги предыдущего состава, подчеркнув, что были созданы очень хорошие макроэкономические условия. И назвал важнейшей задачей повышение благосостояния граждан. То есть по-путински всё кратко, ёмко и конкретно.

Полный абзац

Далее «Аргументы неделi». Большая статья о Федоре Конюхове. Суммируются приключения 70-летнего путешественника. 5 одиночных кругосветок. Покорение 7 главных вершин мира. Это не считая долгих перелетов на воздушных шарах и «небольших» прогулках – типа от Новой Зеландии до Чили – на вёсельных лодках. На следующий год Федор запланировал одиночный переход через Тихий и Атлантический океаны на катамаране, работающем на солнечных батареях. Назову одну деталь публикации. Однажды, когда отборочная комиссия отказала ему в участии в походе на Северный полюс в составе группы Дмитрия Шпаро, он схватил теодолит и… В общем, хорошо, что вы не были в составе той комиссии.

Очень интересно

А вот и «Амурская правда», в которой я всегда с удовольствием читаю задорную Арину Шевченко – то она делится своим опытом в огородничестве, то вот – сегодня – рассказывает о том, как правильно лепить, а главное, правильно поедать китайские пельмени. Тема весьма актуальная, как-никак, китайский Новый год. Знаете ли вы, что по правилам в составе этого блюда должно находиться аж 24 специи? Да еще и в четко соблюдаемых пропорциях! Еще рассказывается, что есть их нужно только палочками – именно тогда ароматный бульон не вытечет. Правда, сама Арина, судя по фото, есть палочками не может. А знаете ли вы, что наш пельмень – он и в Африке пельмень. А в Китае, в каждой провинции – свои вариации и свои, соответственно, названия.

Жаль, не сказано, что можно употребить перед китайскими пельменями, но тут, думаю, у вас своей фантазии хватит. Собственно, и фантазии не надо!

Также в номере

А еще я с интересом прочел о фотографе Андрее Швалове, который сейчас воссоздает на своем дальневосточном гектаре Древнюю Русь. Подробности воплощения в жизнь этой затеи можно увидеть на ютьюб-канале в «Дневнике гектарщика. Швалово». Многие считают переезд из города на природу бегством от цивилизации. Отнюдь. У Андрея – электричество, приличная дорога и прочие блага. Сам разводит птицу, сам печет по старинным рецептам хлеб, осваивает мастерство сыровара (не все же только бразильским староверам этим заниматься), собирает дикоросы, пьет чай из самовара (заметьте, не электрического!) и вообще доволен жизнью. Что, пожалуй, главное. И пожелав Андрею и его семье всего самого доброго, перехожу к «Комсомольской правде».

На посошок

В «Комсомольской правде» вы прочтете о том, что астролог Володина предсказала смену правительства еще в декабре. Правда, не написано, сколько раз она это делала раньше.

Еще рассказывается, как поживают сегодня бывшие члены Полибюро ЦК КПСС. То есть бывшие небожители. Еще интересны откровения шеф-повара. Узнаете, какие блюда стопроцентно не стоит никогда заказывать. Сам уже знаю, но называть не буду, газета-то для чего – чтобы ее читали!

А еще вы узнаете, почему актриса Даша Букина, хранившая в трусиках кокаин, отделалась всего-навсего штрафом в 30 тысяч рублей. Но, думаю, мужскую часть читателей интересует не размер штрафа, а способ обнаружения наркотиков. На том и все. Пока.