В Благовещенске двое подростков разгромили половину ледовых фигур в снежном городке (видео)
Рано утром 23 января двое подростков – девушка и юноша – намеренно разбили фигуры, установленные в снежном городке Благовещенска. Всего они разрушили 17 из 36 ледовых фигур. Правонарушение зафиксировала камера наружного наблюдения.
«Юные вандалы, не стесняясь, рушат статую, бросая в нее куски льда и раскачивая ее. Всего вандалы разгромили 17 из 36 ледовых фигур. Большинство из них восстановлению не подлежат и будут демонтированы», – сообщили в администрации Благовещенска.
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В карусели видео! Рано утром 23 января двое подростков – девушка и юноша – намеренно разбили фигуры, установленные на площади. Юные вандалы, не стесняясь, рушат статую, бросая в неё куски льда и раскачивая её. Противоправные действия подростков попали на камеру наружного наблюдения. Всего вандалы разгромили 17 из 36 ледовых фигур. Большинство из них восстановлению не подлежат и будут демонтированы. По данному факту готовится заявление в полицию. Администрация города Благовещенска обращается к жителям с просьбой установить лиц, причастных к совершению акта вандализма.
По данному факту администрация готовит заявление в полицию. Власти обращаются к жителям с просьбой помочь установить личности, причастных к совершению вандализма.
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