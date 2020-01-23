Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:56 60

В Благовещенске двое подростков разгромили половину ледовых фигур в снежном городке (видео)

В Благовещенске двое подростков разгромили половину ледовых фигур в снежном городке (видео)
Фото: администрация г. Благовещенска

Рано утром 23 января двое подростков – девушка и юноша – намеренно разбили фигуры, установленные в снежном городке Благовещенска. Всего они разрушили 17 из 36 ледовых фигур. Правонарушение зафиксировала камера наружного наблюдения.

«Юные вандалы, не стесняясь, рушат статую, бросая в нее куски льда и раскачивая ее. Всего вандалы разгромили 17 из 36 ледовых фигур. Большинство из них восстановлению не подлежат и будут демонтированы», – сообщили в администрации Благовещенска.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

В карусели видео! Рано утром 23 января двое подростков – девушка и юноша – намеренно разбили фигуры, установленные на площади. Юные вандалы, не стесняясь, рушат статую, бросая в неё куски льда и раскачивая её. Противоправные действия подростков попали на камеру наружного наблюдения. Всего вандалы разгромили 17 из 36 ледовых фигур. Большинство из них восстановлению не подлежат и будут демонтированы. По данному факту готовится заявление в полицию. Администрация города Благовещенска обращается к жителям с просьбой установить лиц, причастных к совершению акта вандализма.

Публикация от Администрация Благовещенска (@blaga_hot)

По данному факту администрация готовит заявление в полицию. Власти обращаются к жителям с просьбой помочь установить личности, причастных к совершению вандализма.

Просмотров всего: 2385

#происшествия

распечатать


В России и мире

Беременная 13-летняя школьница пыталась покончить с собой из-за травли
Происшествия

В Армавире сняли с поезда амурчанина, матерившегося на весь вагон
В России и мире

На видео сняли приведение, которое подкралось и напугало мужчину (видео)
Происшествия 3

В Благовещенске произошло второе ДТП с участием пожарной машины (фото)
Комментарии
Показать все (60) Обсудить на форуме
  • kidman

    kidman
    2 часа назад

    Жаль, дебилам по голове льдом не прилетело. Хотя... Даже если и проломило бы пустой череп, что толку...

  • Вишня

    Вишня
    2 часа назад

    Вот какие конченные дегроды!!! Вот что в голове у этих отморозков? Тысячи людей лишили красоты два каких то недоделанных экземпляра человечества. Найдут, 1000 руб штраф выпишут и делов! Я бы поставила бы их на той площади и пусть восстанавливают, как было. Не могут, пусть за свой счет нанимают специалистов.

  • Дед Мазаев

    Дед Мазаев
    2 часа назад

    Быдло оно и есть быдло!!!

  • OlGa1987

    OlGa1987
    2 часа назад

    И это центр города, никакой охраны, никакого наблюдения, вытворяй, что хошь.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Найти эти "детей" и поставить вместо разрушенных фигур, а, чтобы не убежали приморозить.

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    заморозить их для городка 2021 года

  • OlGa1987

    OlGa1987
    2 часа назад

    Может хватит изощрятся в остроумии пыток над детьми? Вас бы самих на учет поставить с такими фантазиями. Думаю, что родители оплатят разрушенное, а вот администрации города нужно позаботится о сохранности имущества города, это их прямая обязанность- не допустить

  • GnOmE

    GnOmE
    2 часа назад

    OlGa1987

    И это центр города, никакой охраны, никакого наблюдения, вытворяй, что хошь.



    как это нет? есть. на телефон вот снимали и в инстаграмм сразу

  • GnOmE

    GnOmE
    2 часа назад

    как воспитаны так и действуют детЫшки

  • Валидол

    Валидол
    2 часа назад

    Онижедети

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Уроды. Ни стыда, ни совести. Таких только за ж...абры брать - тогда поймут. Может быть.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    OlGa1987

    Может хватит изощрятся в остроумии пыток над детьми? Вас бы самих на учет поставить с такими фантазиями. Думаю, что родители оплатят разрушенное, а вот администрации города нужно позаботится о сохранности имущества города, это их прямая обязанность- не допустить



    Думаю, что их не найдут.

  • Дукла

    Дукла
    2 часа назад

    по одёжке быстро вычислят по школам

  • papaznaet

    papaznaet
    2 часа назад

    Да наблюдение, охрану с собаками в цкентре города где все гуляют.И с автоматами еще. Пускай охраняют. снежный городок же. Давайте вообще везде цепей понавесим. и будем ходить под конвоем. А дитетки хорошие. Родиьтелям надо детьми заниматься а не придумывать небылицы. Ремня прописать по первое число. Кругом куда не глянь гадости одни творят эти детки залюблиные. А все родители виноваты

  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    Странно, что за площадью никто не следит. Зачем видео, только в интернет выкладывать? Почему оперативно никто не следит за обстановкой по этим камерам? 17 фигур раздолбили, а если бы все это время там над человеком издевались!? На центральной площади!!! И нам сейчас только видео показывают!? Почему охранник в колледже несёт ответственность, за то, что пропустил ружьё, почему никто не ответит за то, что площадь по сути бесконтрольна?

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...полюбас эти малолетние дегроты еще и бухие были...

  • Дукла

    Дукла
    1 час назад

    подросткам в городе совсем не чем заняться-только потусить в Островах

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    OlGa1987

    Может хватит изощрятся в остроумии пыток над детьми? Вас бы самих на учет поставить с такими фантазиями. Думаю, что родители оплатят разрушенное, а вот администрации города нужно позаботится о сохранности имущества города, это их прямая обязанность- не допустить



    Уважаемая, начну с того, что слово "пыток", употребили Вы, мой мозг, до этого не "додумывался". Давайте грешить на воспитание, родителей (с "лишними" деньгами), школу, фильмы, продукты питания, экологию и т.д. и т.п. Виноваты ВСЕ и ВСЁ, но, не эти, мягко говоря, подростки (они же дети!), у которых в голове только мысли крушить и громить всё, что попадёт под руку.

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...плохо ЛДПР привлекает их на свои митинги...видать бюджет слабоват...)))

  • Дукла

    Дукла
    1 час назад

    все партии не привлекают-не чего маленьким детям делать в политике-это городская власть должна озаботиться досугом-но она конечно из ЕР

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ..прикольный ты себе ник надыбал...)))

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Вишня

    Найдут, 1000 руб штраф выпишут и делов!



    Вот именно((



    Администрация не должна спускать такое с рук!



    Подавать в суд на родителей и пусть возмещают стоимость.



    Тогда уроком будет!



    А так в следующем году ждите новых



  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Ну, форумчане, колитесь чьи онижедети.

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ЛайКа

    Вишня

    Найдут, 1000 руб штраф выпишут и делов!



    Вот именно((

    Администрация не должна спускать такое с рук!

    Подавать в суд на родителей и пусть возмещают стоимость.

    Тогда уроком будет!

    А так в следующем году ждите новых



    ...а вдруг оне сиротки?

  • papaznaet

    papaznaet
    1 час назад

    Дукла

    все партии не привлекают-не чего маленьким детям делать в политике-это городская власть должна озаботиться досугом-но она конечно из ЕР



    чушь

  • ay

    ay
    1 час назад

    Юные понаехалы? Из дальних уголков области? Завалившие сессию? Бухие в хламину? Из бедных семей?

  • ay

    ay
    1 час назад

    Курточка приметная. Уже догорает в конЬтейнере? Или более надеть неча?

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...квартирку им ишо в благодарность дадут...

  • Tuxa20

    Tuxa20
    1 час назад

    А мне жаль родителей, если они нормальные...нельзя привязать подростков к себе цепью..дома одни ценности, на улице другие...страшно становится жить в этом мире.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Хочется, чтобы прописали им прилюдно ремнём 17 дней по 17 раз на месте каждой фигуры.

    Видео в интернет, а сюда новость об этом

  • ay

    ay
    1 час назад

    они не нормальные. у нормальных такие выродки не растут.

  • ay

    ay
    1 час назад

    ЛайКа

    Хочется, чтобы прописали им прилюдно ремнём 17 дней по 17 раз на месте каждой фигуры.

    Видео в интернет, а сюда новость об этом



    это будет фарш. вместо ж.

  • OlGa1987

    OlGa1987
    1 час назад

    Kadet_84

    OlGa1987

    Может хватит изощрятся в остроумии пыток над детьми? Вас бы самих на учет поставить с такими фантазиями. Думаю, что родители оплатят разрушенное, а вот администрации города нужно позаботится о сохранности имущества города, это их прямая обязанность- не допустить



    Уважаемая, начну с того, что слово "пыток", употребили Вы, мой мозг, до этого не "додумывался". Давайте грешить на воспитание, родителей (с "лишними" деньгами, школу, фильмы, продукты питания, экологию и т.д. и т.п. Виноваты ВСЕ и ВСЁ, но, не эти, мягко говоря, подростки (они же дети!), у которых в голове только мысли крушить и громить всё, что попадёт под руку.



    Не нервничайте, я ведь не указала именно кому предназначались мои слова, на воре и шапка горит. Думайте о себе и о своих детях, грешить ни на кого не стоит, смотрите чаще в зеркало и отвечайте за свои слова.

  • Наталья Наделяева

    Наталья Наделяева
    1 час назад

    2 месяца обязательных работ в людных местах в жилетке "я разрушил ледовый городок"

  • papaznaet

    papaznaet
    1 час назад

    ЛайКа

    Хочется, чтобы прописали им прилюдно ремнём 17 дней по 17 раз на месте каждой фигуры.

    Видео в интернет, а сюда новость об этом



    Правильно!

  • papaznaet

    papaznaet
    1 час назад

    ay

    они не нормальные. у нормальных такие выродки не растут.



    Такие же уроды наверное.

  • Дукла

    Дукла
    1 час назад

    мэрии надо назначить награду за поимку преступников

  • ay

    ay
    1 час назад

    OlGa1987

    Kadet_84

    OlGa1987

    Может хватит изощрятся в остроумии пыток над детьми? Вас бы самих на учет поставить с такими фантазиями. Думаю, что родители оплатят разрушенное, а вот администрации города нужно позаботится о сохранности имущества города, это их прямая обязанность- не допустить



    Уважаемая, начну с того, что слово "пыток", употребили Вы, мой мозг, до этого не "додумывался". Давайте грешить на воспитание, родителей (с "лишними" деньгами, школу, фильмы, продукты питания, экологию и т.д. и т.п. Виноваты ВСЕ и ВСЁ, но, не эти, мягко говоря, подростки (они же дети!), у которых в голове только мысли крушить и громить всё, что попадёт под руку.



    Не нервничайте, я ведь не указала именно кому предназначались мои слова, на воре и шапка горит. Думайте о себе и о своих детях, грешить ни на кого не стоит, смотрите чаще в зеркало и отвечайте за свои слова.



    OlGa1987 так защищает этих деток, что невольно подумаешь о том, что она узнала в них родню. И да, я помню о мельнике.

  • mestny

    mestny
    1 час назад

    вот и какой толк от таких камер на которых ничего невидно?

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Если основательно подойдут к делу то найдут, камеры сейчас на каждом доме. По одежде легко определить будет на съемках у близлежащих домов (как то ж они на площадь прошли), где то камеры поближе и получше снимают. Другое дело что если заморачиваться не захотят, просто по кругу разбитых фигур полиция походит и успокоится.

    Кстати камеры стоят на гостинице и здании правительства, на которых обзор всей площади, направление их движения легко определить.

  • OlGa1987

    OlGa1987
    1 час назад

    ay

    OlGa1987

    Kadet_84

    OlGa1987

    Может хватит изощрятся в остроумии пыток над детьми? Вас бы самих на учет поставить с такими фантазиями. Думаю, что родители оплатят разрушенное, а вот администрации города нужно позаботится о сохранности имущества города, это их прямая обязанность- не допустить



    Уважаемая, начну с того, что слово "пыток", употребили Вы, мой мозг, до этого не "додумывался". Давайте грешить на воспитание, родителей (с "лишними" деньгами, школу, фильмы, продукты питания, экологию и т.д. и т.п. Виноваты ВСЕ и ВСЁ, но, не эти, мягко говоря, подростки (они же дети!), у которых в голове только мысли крушить и громить всё, что попадёт под руку.



    Не нервничайте, я ведь не указала именно кому предназначались мои слова, на воре и шапка горит. Думайте о себе и о своих детях, грешить ни на кого не стоит, смотрите чаще в зеркало и отвечайте за свои слова.



    OlGa1987 так защищает этих деток, что невольно подумаешь о том, что она узнала в них родню. И да, я помню о мельнике.



    У вас столько энергии, мало деток, еще и меня надо вкатать в общую кучу? Вот чем страшна толпа, и люди любящие свору, где интересно в моих словах вы увидели защиту? Или поскубаться не с кем? Типа показать какой вы правильный человек и ваши дети никогда бы ни за что бы...

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    1 час назад

    Найти и наказать! Это понятно. Но почему сразу не задержали? Смысл тогда в камера и миллионах на их установку. Куда дежурный ЕДДС смотрел? Или спал? Ладно это ледяные фигуры, а если бы человека били?

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    1 час назад

    Все идет по плану! В буржуазном государстве во главу угла ставится личная выгода и прибыль, а образование и культура не дают немедленную прибыль, поэтому уровень образования падает ежегодно! Учителей матерят, избивают, это стало почти нормой поведения, к этому все привыкли, сетуют мол время такое стало. А от чего оно таким стало? Почему при СССР такого не было, почему общий уровень добра между людьми был на порядки выше чем сейчас, почему снимались детские фильмы и мультфильмы где пропагандировались взаимовыручка, товарищество, доброта и прочие другие воспитываемые качества нового советского человека? Так вот всего этого сейчас и уже какое время давно нет. Вот вам и результат и будет только хуже!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Tuxa20

    А мне жаль родителей, если они нормальные...нельзя привязать подростков к себе цепью..дома одни ценности, на улице другие...страшно становится жить в этом мире.



    Мы что-то ничего не ломали. А они знают, что им ничего не будет!

    Единичные хулиганы воспринимались плохими, а не крутыми, как сейчас

    Единственным хулиганством было, когда подъезд чёрной смолой со стройки разрисовывали. Ходила отговаривала, открылась дверь. Мне то что бежать?! Не делала же. Отвели к родителям, папа бутылку с бензином и тряпку всучил, оттерала. Сказал: "даже если не хулиганишь, не попадайся". Запомнила навсегда))

    Да... кидали шифер в костёр, лазили по крышам, стройкам... Но ничего не ломали, взрослых боялись и уважали.

    А им это некруто((

    Безнаказанность она такая

  • Kotik2011

    Kotik2011
    1 час назад

    Пожинаются плоды правления мединских и прочих «эффективных менеджеров» от культуры, этого либерально-дерьмократического отребья, ценителей западных ценностей и толерантности. Конституцию надо менять, а не вносить поправки, особенно в статьях о гражданстве и идеологии. Иначе скоро появятся люди со званиями заслуженный вандал России, заслуженный педрило России. В интернете должна быть жесточайшая цензура, потому что все ценности заложены в нас нашими предками. А навязываемое недогосударством пиндостан, с историей в 200, с их педерастами от госдепа нам не указ, а люди, которые проводят эту линию в России должны стоять вне закона и без срока давности за сделанное. Пора отменять мораторий на смертную казнь.

  • Kotik2011

    Kotik2011
    1 час назад

    Пожинаются плоды правления мединских и прочих «эффективных менеджеров» от культуры, этого либерально-дерьмократического отребья, ценителей западных ценностей и толерантности. Конституцию надо менять, а не вносить поправки, особенно в статьях о гражданстве и идеологии. Иначе скоро появятся люди со званиями заслуженный вандал России, заслуженный педрило России. В интернете должна быть жесточайшая цензура, потому что все ценности заложены в нас нашими предками. А навязываемое недогосударством пиндостан, с историей в 200, с их педерастами от госдепа нам не указ, а люди, которые проводят эту линию в России должны стоять вне закона и без срока давности за сделанное. Пора отменять мораторий на смертную казнь.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Стерилизовать этот биомусор! Чтобы не понаплодили выблядков!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    ay

    ЛайКа

    Хочется, чтобы прописали им прилюдно ремнём 17 дней по 17 раз на месте каждой фигуры.

    Видео в интернет, а сюда новость об этом



    это будет фарш. вместо ж.



    Это же не розги))



    Мама один раз прописала в классе шестом. И права была!





  • papaznaet

    papaznaet
    1 час назад

    Kotik2011

    Пожинаются плоды правления мединских и прочих «эффективных менеджеров» от культуры, этого либерально-дерьмократического отребья, ценителей западных ценностей и толерантности. Конституцию надо менять, а не вносить поправки, особенно в статьях о гражданстве и идеологии. Иначе скоро появятся люди со званиями заслуженный вандал России, заслуженный педрило России. В интернете должна быть жесточайшая цензура, потому что все ценности заложены в нас нашими предками. А навязываемое недогосударством пиндостан, с историей в 200, с их педерастами от госдепа нам не указ, а люди, которые проводят эту линию в России должны стоять вне закона и без срока давности за сделанное. Пора отменять мораторий на смертную казнь.



    лол

  • ay

    ay
    1 час назад

    Kotik2011

    Пожинаются плоды правления мединских и прочих «эффективных менеджеров» от культуры, этого либерально-дерьмократического отребья, ценителей западных ценностей и толерантности. Конституцию надо менять, а не вносить поправки, особенно в статьях о гражданстве и идеологии. Иначе скоро появятся люди со званиями заслуженный вандал России, заслуженный педрило России. В интернете должна быть жесточайшая цензура, потому что все ценности заложены в нас нашими предками. А навязываемое недогосударством пиндостан, с историей в 200, с их педерастами от госдепа нам не указ, а люди, которые проводят эту линию в России должны стоять вне закона и без срока давности за сделанное. Пора отменять мораторий на смертную казнь.



    Тащем-то, высшее руководство даже "мединские" устраивают, что вы предлагаете? Я за реставрацию социалистического строя. Это уже призыв к революции? Пусть верхний сам выйдет и признает: "да, ник... не получилось у нас. простите за 20 потерянных лет", и перепишет всё нажитое и подотчётное на Совет народных комиссаров. Утопия? Утопия.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Подрастут, вступят в известную партию и будут горящие покрышки в окна бросать, сожительниц гонять, драться в придорожных кафе...

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    Kotik2011

    Пожинаются плоды правления мединских и прочих «эффективных менеджеров» от культуры, этого либерально-дерьмократического отребья, ценителей западных ценностей и толерантности. Конституцию надо менять, а не вносить поправки, особенно в статьях о гражданстве и идеологии. Иначе скоро появятся люди со званиями заслуженный вандал России, заслуженный педрило России. В интернете должна быть жесточайшая цензура, потому что все ценности заложены в нас нашими предками. А навязываемое недогосударством пиндостан, с историей в 200, с их педерастами от госдепа нам не указ, а люди, которые проводят эту линию в России должны стоять вне закона и без срока давности за сделанное. Пора отменять мораторий на смертную казнь.



    так герои телешоу - шурыгины-чекатило , кто сморозил покруче , убил-расчленил-съел (((

    Тут не цензура нужна , а гильотина .

  • жирафбольшой

    жирафбольшой
    1 час назад

    Тут выше писали про общественные работы. Согласна полностью. Не нотации писать и штрафы выписывать, а дать лопату и пусть руки займут. Если им нет другого применения кроме как крушить всё вокруг. Может еще есть шанс мозги вправить.

  • Альтер

    Альтер
    43 минуты назад

    Интересно-администрация готовит заявление в полицию?

    Этот городок находится по видеонаблюдением, а ПОЧЕМУ сразу не было реакции и на фига ТАКОЕ видеонаблюдение (есть же программа "Безопасный город") когда вандалы крушат и ломают а за ними даже не приезжают?

    То есть, исходя из такой вот "логики событий", если пару идиотов завтра (не дай Бог) начнут рисовать свастики на белом доме, то через несколько дней только кто то будет в полицию обращаться?

    Почему нет НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЙ реакции правоохранительных органов?

  • Альтер

    Альтер
    35 минут назад

    OlGa1987

    Может хватит изощрятся в остроумии пыток над детьми? Вас бы самих на учет поставить с такими фантазиями. Думаю, что родители оплатят разрушенное, а вот администрации города нужно позаботится о сохранности имущества города, это их прямая обязанность- не допустить



    Есть видеокамеры, есть программа "Безопасный город", есть полиция-почему все не сработало как НАДО-вот в ЧЕМ вопрос?

  • Nakamura

    Nakamura
    35 минут назад

    Логика путиноидов не меняется, во всем виноваты пиндосы и лично Обама. Ну и тупые, по разуму недалеко от этих дигроидов (поломавших фигуры) ушли.

  • Альтер

    Альтер
    33 минуты назад

    ЛайКа

    Tuxa20

    А мне жаль родителей, если они нормальные...нельзя привязать подростков к себе цепью..дома одни ценности, на улице другие...страшно становится жить в этом мире.



    Мы что-то ничего не ломали. А они знают, что им ничего не будет!

    Единичные хулиганы воспринимались плохими, а не крутыми, как сейчас

    Единственным хулиганством было, когда подъезд чёрной смолой со стройки разрисовывали. Ходила отговаривала, открылась дверь. Мне то что бежать?! Не делала же. Отвели к родителям, папа бутылку с бензином и тряпку всучил, оттерала. Сказал: "даже если не хулиганишь, не попадайся". Запомнила навсегда))

    Да... кидали шифер в костёр, лазили по крышам, стройкам... Но ничего не ломали, взрослых боялись и уважали.

    А им это некруто((

    Безнаказанность она такая



    +100000000000000

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    12 минут назад

    По традиции предлагаю заплатить им по 2 млн руб после того как найдут.

    У нас так принято, за нарушение общественного порядка, по разным категориям, будь то травля, вандализм, хулиганство и прочее.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    10 минут назад

    Криптоаналитик

    По традиции предлагаю заплатить им по 2 млн руб после того как найдут.

    У нас так принято, за нарушение общественного порядка, по разным категориям, будь то травля, вандализм, хулиганство и прочее.



    и программу у Малахова резервируйте ))) Интересно же . Может это была политическая акция !!! По заказу ....

  • ямщик

    ямщик
    2 минуты назад

    ay

    Kotik2011

    Пожинаются плоды правления мединских и прочих «эффективных менеджеров» от культуры, этого либерально-дерьмократического отребья...



    Тащем-то, высшее руководство даже "мединские" устраивают...



    Ну вот вам новый министр культуры.

    Училась в православной гимназии, работала в информационном агенстве РПЦ.

Показать все (60) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь