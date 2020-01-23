В Благовещенске двое подростков разгромили половину ледовых фигур в снежном городке (видео)

Фото: администрация г. Благовещенска

Рано утром 23 января двое подростков – девушка и юноша – намеренно разбили фигуры, установленные в снежном городке Благовещенска. Всего они разрушили 17 из 36 ледовых фигур. Правонарушение зафиксировала камера наружного наблюдения.

«Юные вандалы, не стесняясь, рушат статую, бросая в нее куски льда и раскачивая ее. Всего вандалы разгромили 17 из 36 ледовых фигур. Большинство из них восстановлению не подлежат и будут демонтированы», – сообщили в администрации Благовещенска.

По данному факту администрация готовит заявление в полицию. Власти обращаются к жителям с просьбой помочь установить личности, причастных к совершению вандализма.