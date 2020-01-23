Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:44 2

Сообщения о минировании снова поступают в детские сады Благовещенска

Сообщения о минировании снова поступают в детские сады Благовещенска
Фото: www.admblag.ru

23 января в Благовещенске снова минируют детские сады. На текущий момент сообщения об угрозе поступили в 9 корпусов 8 дошкольных образовательных учреждений. В учреждениях работают специалисты. Идет эвакуация.

Проводится эвакуация детей из детских садов № 32 (ул. Зелёная, 4), № 49 (Аэропорт, 8), № 32, корпус № 2 (ул. Молодёжная, 21), № 68 корпус № 3, (Студенческая, 45/ 7), № 60 (ул. Кантемирова, 8/2), № 67 (Студенческая, 34/5 и Студенческая, 28/1), № 47 (ул. Октябрьская, 236), № 59 (Политехническая, 52). Сообщения продолжают поступать.

Оперативные службы работают по указанным адресам. Во всех учреждениях ведется эвакуация в установленном порядке.

Как стало известно, уже проверены два детских сада. Вызовы были ложными. Дети вернулись в группы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Просмотров всего: 2168

#дети #происшествия

распечатать


В России и мире

Беременная 13-летняя школьница пыталась покончить с собой из-за травли
Происшествия

В Армавире сняли с поезда амурчанина, матерившегося на весь вагон
В России и мире

На видео сняли приведение, которое подкралось и напугало мужчину (видео)
Происшествия 3

В Благовещенске произошло второе ДТП с участием пожарной машины (фото)
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Казимир

    Казимир
    1 час назад

    На политехнической, 52 детский сад №50, а не №59. Не сейте лишнюю панику

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    10 минут назад

    Заканчивается письмо отсылкой к православному предпринимателю Константину Малофееву и новому сериалу от Netflix «Ведьмак».

    «Пусть Малофей ведьмаку заплатит чеканной монетой», — пишут анонимы.

    фонтанка ру и рбк.

    Оригинально)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь