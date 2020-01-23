Сообщения о минировании снова поступают в детские сады Благовещенска

Фото: www.admblag.ru

23 января в Благовещенске снова минируют детские сады. На текущий момент сообщения об угрозе поступили в 9 корпусов 8 дошкольных образовательных учреждений. В учреждениях работают специалисты. Идет эвакуация.

Проводится эвакуация детей из детских садов № 32 (ул. Зелёная, 4), № 49 (Аэропорт, 8), № 32, корпус № 2 (ул. Молодёжная, 21), № 68 корпус № 3, (Студенческая, 45/ 7), № 60 (ул. Кантемирова, 8/2), № 67 (Студенческая, 34/5 и Студенческая, 28/1), № 47 (ул. Октябрьская, 236), № 59 (Политехническая, 52). Сообщения продолжают поступать. Оперативные службы работают по указанным адресам. Во всех учреждениях ведется эвакуация в установленном порядке. Как стало известно, уже проверены два детских сада. Вызовы были ложными. Дети вернулись в группы, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#дети #происшествия

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Нина Гвоздкова