Флот дирижаблей предлагают создать для обеспечения пусков с Восточного

Фото: Амур.инфо

Флот из 10 дирижаблей предлагается построить для поиска и спасения космонавтов на случай ЧП при полетах с космодрома Восточный. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

«Для организации системы поиска и спасания на основе авиационной дирижабельной компоненты предлагается выполнить: постройку до 10 дирижаблей (...)», – говорится в предложении, опубликованном в научных материалах на сайте ЦПК.

Технические возможности предлагаемых дирижаблей позволяют транспортировать на внешней подвеске вернувшийся после полета спускаемый аппарат перспективного российского пилотируемого корабля «Орел» вместе с экипажем или эвакуировать экипаж прямо с воды. Для базирования дирижаблей вдоль трассы запуска космического корабля предлагается построить два аэродрома – на космодроме Восточный и на Сахалине, либо Камчатке.

Согласно приведенным в материалах данным, развертывание опытного производства и строительство первого образца дирижабля обойдется в 2,8 миллиарда рублей и займет три с половиной-четыре года. Серийные дирижабли будут стоить по 1,7 миллиарда рублей за единицу, пишет РИА Новости.

Ранее начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите Ракетно-космической корпорации «Энергия» Игорь Верховский заявил, что экипаж корабля «Орел» в случае аварии ракеты при запуске с Восточного может погибнуть после приводнения в Тихом океане, так как Россия не располагает высокоскоростными спасательными судами в этом регионе. Позднее в Роскосмосе пообещали, что найдут способ справиться с этой проблемой. В июле в Центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева сообщили, что готовы создать экраноплан, который можно было бы использовать для спасания космонавтов при пилотируемых пусках с космодрома Восточный, на это может уйти порядка пяти лет.

Корабль «Орел» впервые полетит в беспилотном режиме на ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома Восточный в 2023 году. На 2024 год запланированы его беспилотный полет к Международной космической станции и стыковка со станцией в автоматическом режиме. В 2025 году корабль должен доставить на МКС первый экипаж. Трасса полета при старте с Восточного пролегает над Японским и Охотским морями, Тихим океаном.