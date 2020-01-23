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23января
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сегодня, 09:04 16

Флот дирижаблей предлагают создать для обеспечения пусков с Восточного

Флот дирижаблей предлагают создать для обеспечения пусков с Восточного
Фото: Амур.инфо

Флот из 10 дирижаблей предлагается построить для поиска и спасения космонавтов на случай ЧП при полетах с космодрома Восточный. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

«Для организации системы поиска и спасания на основе авиационной дирижабельной компоненты предлагается выполнить: постройку до 10 дирижаблей (...)», – говорится в предложении, опубликованном в научных материалах на сайте ЦПК.

Технические возможности предлагаемых дирижаблей позволяют транспортировать на внешней подвеске вернувшийся после полета спускаемый аппарат перспективного российского пилотируемого корабля «Орел» вместе с экипажем или эвакуировать экипаж прямо с воды. Для базирования дирижаблей вдоль трассы запуска космического корабля предлагается построить два аэродрома – на космодроме Восточный и на Сахалине, либо Камчатке.

Согласно приведенным в материалах данным, развертывание опытного производства и строительство первого образца дирижабля обойдется в 2,8 миллиарда рублей и займет три с половиной-четыре года. Серийные дирижабли будут стоить по 1,7 миллиарда рублей за единицу, пишет РИА Новости.

Ранее начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите Ракетно-космической корпорации «Энергия» Игорь Верховский заявил, что экипаж корабля «Орел» в случае аварии ракеты при запуске с Восточного может погибнуть после приводнения в Тихом океане, так как Россия не располагает высокоскоростными спасательными судами в этом регионе. Позднее в Роскосмосе пообещали, что найдут способ справиться с этой проблемой. В июле в Центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева сообщили, что готовы создать экраноплан, который можно было бы использовать для спасания космонавтов при пилотируемых пусках с космодрома Восточный, на это может уйти порядка пяти лет.

Корабль «Орел» впервые полетит в беспилотном режиме на ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома Восточный в 2023 году. На 2024 год запланированы его беспилотный полет к Международной космической станции и стыковка со станцией в автоматическом режиме. В 2025 году корабль должен доставить на МКС первый экипаж. Трасса полета при старте с Восточного пролегает над Японским и Охотским морями, Тихим океаном.

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#космодром

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    И 10 карет с лошадьми для перевозки начальства.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    3 часа назад

    Noir

    И 10 карет с лошадьми для перевозки начальства.



    овёс нынче дорог (((

    Запрячь четвёркой "всегда трезвых грузчиков" !!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад



    развертывание опытного производства и строительство первого образца дирижабля обойдется в 2,8 миллиарда рублей и займет три с половиной-четыре года. Серийные дирижабли будут стоить по 1,7 миллиарда рублей за единицу



    "Ну за 50 это не дорого" (с)

    А на проверку потом выделят хотя бы половину лярда?

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    запуски будут по солнечным часам??? части ракет доставлять исключительно на паровозах....

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Штопанный стыд. Большой. Гигантский дирижбампль в заплатках. Вот такая фантасмагоричная картина представляется.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    3 часа назад

    а не надо китайским скотчем штопать .

    Берите наш - узбекский )))

  • Scoville

    Scoville
    3 часа назад

    Воздушный шар лучше.

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Особенно дирижабль для поиска. Они чо там, журнал "Мурзилка" нашли? С концептуальнами прожектами для пионеров октябрят. Но! То полезно развивало фантазию. Мотивировало получать скучное образование. Чтоб потом стать одним из миллионов винтиков кующих технологическую победу: ракету-носитель "Вулкан", каскад ГЭС на мощной реке и т.д. А эти. Дирижабль....

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Вот это мне понравилось.

    Согласно приведЁнным в материалах данным, развЁртывание опытного производства и строительство первого образца дирижабля обойдЁтся в 2,8 миллиарда рублей и займЁт три с половиной-четыре года. Серийные дирижабли будут стоить по 1,7 миллиарда рублей за единицу

  • холостяк

    холостяк
    2 часа назад

    Видать не весь снюс изъяли из оборота?

    От 2.8 до 1.7 Это разброс на воровство?

  • GnOmE

    GnOmE
    2 часа назад

    kirov reporting

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    холостяк

    Видать не весь снюс изъяли из оборота?

    От 2.8 до 1.7 Это разброс на воровство?



    2,8-1,7=1,1





    развЁртывание опытного производства



    Когда же вы читать научитеть?!



  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    да еще блин только корпус этой фигни начали делать и уже косяки вылезают,тч никакого полета в 23 не светит + рогозин заявлял что к мкс это летать не будет. экраноплан уже который год пропихивают под любые цели,лишь бы урвать финансирование в объеме не меньше орла,теперь еще и дирижабли имени жюль верна или жуль рогоза?

  • invv

    invv
    2 часа назад

    Этот космодром и в самом деле черная дыра для бюджетных денег. Еще не выяснили, где ранее спиворованные деньги, тут же вбухивают новые миллиарды.

  • Мапа

    Мапа
    1 час назад

    А есть шанс, что одумаются? И направят средства на постройку тех же экранопланов, а не цеппелинов.

    Хотя вряд ли, ведь как звучит, не подкопаешься.

    - Деньги брали на постройку дирижаблей?

    - Ну брали.

    - Ну так и где дирижабли?

    - Их унесло ветром!

  • холостяк

    холостяк
    9 минут назад

    ЛайКа

    холостяк

    Видать не весь снюс изъяли из оборота?

    От 2.8 до 1.7 Это разброс на воровство?



    2,8-1,7=1,1



    развЁртывание опытного производства



    Когда же вы читать научитеть?!



    Вопрос развЁртывание опытного производства

    Так там наверное отдельная статья на воровство будет? Или ни копейки не украдут?

    Хотя о чем я, такие суммы и не украли, тем более КОСМОС!

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