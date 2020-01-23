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23января
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Онищенко допустил, что коронавирус завезут в Благовещенск

Онищенко допустил, что коронавирус завезут в Благовещенск
Фото: pixabay.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением китайского коронавируса. По его словам, есть опасность, что вирус будет завезен в города Дальнего Востока, в частности, Благовещенск.

Онищенко напомнил, что ситуацию осложняет празднование Нового года в Китае, которое начнется 25 января и вызовет значительную внутреннюю и внешнюю миграцию в стране. По словам ученого, часть граждан и переселенцев из Китая, которые живут на российском Дальнем Востоке, поедут встречать праздник на родину и вернутся в Россию после окончания торжеств в феврале. В результате есть вероятность, что вирус может быть завезен в Хабаровск, Благовещенск и другие города Дальнего Востока, сообщает «Интерфакс».

Вторая возможная причина опасения – ожидаемый подъем респираторных заболеваний в России, который должен начаться в ближайшее время. «Соединение этих двух явлений нужно без паники, но очень внимательно и ответственно преодолеть. Поэтому нужны соответствующие меры», – сказал Онищенко.

Собеседник агентства добавил, что соответствующие меры примет Минздрав и Роспотребнадзор, в частности, необходимые указания должны получить российские медики.

В разговоре с «Газетой.Ru» Геннадий Онищенко заявил, что необходимо запретить китайским туристам въезд в Россию, если новый тип коронавируса 2019-nCoV будет стремительно распространяться. «Об ограничении въезда в Россию китайских туристов думать надо. Скорее всего, это и случится, если так будут развиваться события. На данный момент я бы рекомендовал россиянам не выезжать в Китай — и по туристическим, и по деловым целям. Тем более сейчас жители КНР уходят на праздники, так что ехать туда не нужно!» — пояснил Онищенко.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что полностью исключить завоз в Россию нового коронавируса невозможно, однако даже если это произойдет, вероятность широкого распространения вируса «можно оценить как низкую». Там добавили, что ежегодно в Россию приезжает более 1,5 миллиона граждан Китая, примерно столько же россиян посещает Китай.

Вместе с тем, в Роспотребнадзоре подчеркивают, что в России готовы встретить заболевание во всеоружии. Тест-система для диагностики нового коронавируса уже разработана, к концу недели она начнет поступать в лаборатории страны, а регионы уже получили указания по тактике проведения противоэпидемических мероприятий. Усилен санитарно-карантинный контроль во всех пунктах пропуска через госграницу, отрабатываются механизмы изоляции больных, установления медицинского наблюдения за контактными людьми, обеспечения лабораторной диагностики, проведено обучение медперсонала. Роспотребнадзор держит ситуацию на особом контроле. Началось создание вакцины против вируса.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 числа), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован). По последним данным, новый вирус лабораторно подтвержден у 217 человек в Китае, сообщалось о шести летальных исходах. Предварительно, вспышка связана с рынком морепродуктов в городе Ухань, рынок закрыт.

По сообщениям СМИ, председатель КНР Си Цзиньпин потребовал принять меры по недопущению эпидемии в Китае.

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#Китай #коронавирус в Китае #здоровье

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    3 часа назад

    а без Онищенко этого не знали-капитан-очевидность

  • Olivyeva

    Olivyeva
    3 часа назад

    Фи, напугали..

    К нам постоянно что нибудь завозят с китая.

    В китае медицина организована по другому,

    поэтому и такое реактивное развитие симптомов.

    Нашу медицину до конца пока ешё не убили.

  • Дукла

    Дукла
    3 часа назад

    вы наверно министр здравоохранения АО?спасибо за информацию

  • Olivyeva

    Olivyeva
    3 часа назад

    Дуклавы наверно министр здравоохранения АО?спасибо за информацию


    Я из коренных жителей АО, на которых "испытываются" вирусы Китая постоянно.И Атипичную пневманию пережили без потерь,и Свинной и Птичий грипп.Как то так.

  • GnOmE

    GnOmE
    3 часа назад

    сальца с чесночком и водочкой - и чихали мы на этот грипп

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    2 часа назад

    Этот дед все не успокоится. Пусть ему завезут на блюдечке, я допускаю

  • Olivyeva

    Olivyeva
    2 часа назад

    ЕслиДобрыйТыЭтот дед все не успокоится. Пусть ему завезут на блюдечке, я допускаю


    Добрый Вы )))

  • Схожу с ума

    Схожу с ума
    2 часа назад

    Это Амур инфо надо успокоиться, на каждую фразу про короновирус делают статью, главный инициатор паники

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    GnOmE

    сальца с чесночком и водочкой - и чихали мы на этот грипп



    ...ВО! наш человек!...)))

  • Алхимик

    Алхимик
    1 час назад

    Как то все легкомысленно относятся.. А между тем на вчера количество заражённых превысило 450 человек, скончалось 9, десятки в критическом состоянии, выздоровевших 20.. Как бы вирус потяжелее гриппа переносится. Передаётся как обычный ОРВИ, то есть один человек без маски в плотно набитом автобусе наверняка сможет заразить ещё с десяток. Вон, Ухань вообще на карантин посадили, с города ни выехать, ни заехать.

    Так что мне такой оптимизм не понятен.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    Алхимик

    Как то все легкомысленно относятся.. А между тем на вчера количество заражённых превысило 450 человек, скончалось 9, десятки в критическом состоянии, выздоровевших 20.. Как бы вирус потяжелее гриппа переносится. Передаётся как обычный ОРВИ, то есть один человек без маски в плотно набитом автобусе наверняка сможет заразить ещё с десяток. Вон, Ухань вообще на карантин посадили, с города ни выехать, ни заехать. Так что мне такой оптимизм не понятен.



    ну так и делов то осталось : добить медицину (врач не нужен-в аптеке всё продадут) , уплотнить нерезиновую , и можно будет "Эпидемия" доснимать без декораций ((

  • Алхимик

    Алхимик
    55 минут назад

    Вот, последние данные: 570 с пневмонией, 95 тяжёлых, 17 скончались..

    Да тут и с хорошей медициной бороться с этой заразой проблемно. Лекарств от вируса нет, вакцины нет, лечение симпоматическое и на общее укрепление организма.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    44 минуты назад

    Россияне и китайцы генетически разнятся.И не факт, что мы будем такими же чувствительными к этому вирусу , как китайцы.Болеют пока только китайцы, среди умерших европейцев нет.Генетическая предрасположенность очень важный фактор.

  • Tuxa20

    Tuxa20
    27 минут назад

    Россияне и китайцы генетически разнятся.И не факт, что мы будем такими же чувствительными к этому вирусу , как китайцы.Болеют пока только китайцы, среди умерших европейцев нет.Генетическая предрасположенность очень важный фактор.

    +++++

  • karlik nos

    karlik nos
    21 минута назад

    Осталось на практике проверить))

  • Oldlord

    Oldlord
    14 минут назад

    karlik nos

    Осталось на практике проверить))



    А можно без меня?



    Есть, кто привитые от гриппа?



    Вот и шанс проверить действенность прививки. )



    А я лучше по старинке - лучок-чесночок-сало...



  • Алхимик

    Алхимик
    2 минуты назад

    Прививки от гриппа на коронавирусы не распространяются. ((

    Ну для самоуспокоения и приподнять иммунитет можно и лучок и чесночек и сало.Шансы что удастся перенести в лёгкой и средней степени тяжести вырастут.)

  • Всем Добра

    Всем Добра
    30 секунд назад

    Это как с МЧС с рассылками о штормовом -мы вас предупредили, а будет или нет не наше дело))

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