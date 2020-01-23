Онищенко допустил, что коронавирус завезут в Благовещенск

Онищенко напомнил, что ситуацию осложняет празднование Нового года в Китае, которое начнется 25 января и вызовет значительную внутреннюю и внешнюю миграцию в стране. По словам ученого, часть граждан и переселенцев из Китая, которые живут на российском Дальнем Востоке, поедут встречать праздник на родину и вернутся в Россию после окончания торжеств в феврале. В результате есть вероятность, что вирус может быть завезен в Хабаровск, Благовещенск и другие города Дальнего Востока, сообщает «Интерфакс».

Вторая возможная причина опасения – ожидаемый подъем респираторных заболеваний в России, который должен начаться в ближайшее время. «Соединение этих двух явлений нужно без паники, но очень внимательно и ответственно преодолеть. Поэтому нужны соответствующие меры», – сказал Онищенко.

Собеседник агентства добавил, что соответствующие меры примет Минздрав и Роспотребнадзор, в частности, необходимые указания должны получить российские медики.

В разговоре с «Газетой.Ru» Геннадий Онищенко заявил, что необходимо запретить китайским туристам въезд в Россию, если новый тип коронавируса 2019-nCoV будет стремительно распространяться. «Об ограничении въезда в Россию китайских туристов думать надо. Скорее всего, это и случится, если так будут развиваться события. На данный момент я бы рекомендовал россиянам не выезжать в Китай — и по туристическим, и по деловым целям. Тем более сейчас жители КНР уходят на праздники, так что ехать туда не нужно!» — пояснил Онищенко.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что полностью исключить завоз в Россию нового коронавируса невозможно, однако даже если это произойдет, вероятность широкого распространения вируса «можно оценить как низкую». Там добавили, что ежегодно в Россию приезжает более 1,5 миллиона граждан Китая, примерно столько же россиян посещает Китай.

Вместе с тем, в Роспотребнадзоре подчеркивают, что в России готовы встретить заболевание во всеоружии. Тест-система для диагностики нового коронавируса уже разработана, к концу недели она начнет поступать в лаборатории страны, а регионы уже получили указания по тактике проведения противоэпидемических мероприятий. Усилен санитарно-карантинный контроль во всех пунктах пропуска через госграницу, отрабатываются механизмы изоляции больных, установления медицинского наблюдения за контактными людьми, обеспечения лабораторной диагностики, проведено обучение медперсонала. Роспотребнадзор держит ситуацию на особом контроле. Началось создание вакцины против вируса.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 числа), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован). По последним данным, новый вирус лабораторно подтвержден у 217 человек в Китае, сообщалось о шести летальных исходах. Предварительно, вспышка связана с рынком морепродуктов в городе Ухань, рынок закрыт.

По сообщениям СМИ, председатель КНР Си Цзиньпин потребовал принять меры по недопущению эпидемии в Китае.