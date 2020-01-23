Выбор читателей за 22 января
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 22 января.
Выпускник ДВОКУ и его девушка погибли в аварии в Подольске
Парень и девушка из Благовещенска погибли в ДТП, случившемся в Подольске 17 января. Вадим Иванов в 2018 году окончил ДВОКУ и по распределению отправился служить в Подмосковье. С ним поехала его девушка Арина. Объявлен сбор средств на похороны погибших.
Минздрав РФ: китайский коронавирус – это биологическая угроза для россиян
Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России. Об этом заявил замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой.
Виктория Хопатько назначена новым вице-мэром Благовещенска
Новым вице-мэром Благовещенска стала начальник городского управления культуры Виктория Хопатько. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Кресло заместителя мэра в администрации освободилось 21 января.
Попавший под поезд амурчанин рассказал, как это произошло
Лишившийся обеих ног амурчанин намерен получить компенсацию за свое увечье. Как сообщало ИА «Амур.инфо», несчастный случай произошел 16 января на железнодорожном вокзале Шимановска. Мужчину затянуло под поезд. О том, как это случилось, он рассказал корреспонденту информагентства.
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