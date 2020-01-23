Выбор читателей за 22 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 22 января.

Парень и девушка из Благовещенска погибли в ДТП, случившемся в Подольске 17 января. Вадим Иванов в 2018 году окончил ДВОКУ и по распределению отправился служить в Подмосковье. С ним поехала его девушка Арина. Объявлен сбор средств на похороны погибших.

Вспышка нового коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, несет биологическую угрозу населению России. Об этом заявил замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой.

Новым вице-мэром Благовещенска стала начальник городского управления культуры Виктория Хопатько. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Кресло заместителя мэра в администрации освободилось 21 января.

Лишившийся обеих ног амурчанин намерен получить компенсацию за свое увечье. Как сообщало ИА «Амур.инфо», несчастный случай произошел 16 января на железнодорожном вокзале Шимановска. Мужчину затянуло под поезд. О том, как это случилось, он рассказал корреспонденту информагентства.