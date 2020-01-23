«Лыжня-2020» состоится в пригороде Благовещенска 8 февраля

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8 февраля на втором Владимировском озере в пригороде Благовещенска пройдет традиционное спортивно-массовое мероприятие «Лыжня-2020». Мэр областного центра Валентина Калита провела выездное совещание по вопросам подготовки.

В совещании приняли участие представители курирующих управлений администрации города, ГИБДД, МКП «ГСТК», общественной организации «Время спорта». Специалисты отчитались мэру о проделанной работе и доложили о том, какие организационные мероприятия необходимо осуществить до дня проведения «Лыжни-2020».

Для удобства гостей и участников мероприятия будут подготовлены места для подъезда и стоянки автотранспорта, оборудованы палатки для обогрева, организована работа полевой кухни. Кроме того, во время гонки зрители смогут принять участие в мастер-классах, игровых программах, покататься на коньках.

Фото: admblag.ru

«Сегодня состоялся первый рабочий выезд. Было утверждено расположение лыжных трасс, палаток для обогрева, парковок с учетом замечаний прошлых лет. Это мероприятие ежегодно собирает большое количество участников разных возрастов. Мы надеемся, что участие в этом замечательном событии горожане примут семьями», – цитирует Валентину Калиту пресс-служба администрации Благовещенска.

Мэр подчеркнула, что в этом году все крупные мероприятия посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, поэтому и «Лыжня-2020» поддержит эту тематику.