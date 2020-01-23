Гороскоп 23 января: Рыб ждет успех, Близнецам стоит беречь силы

Восход Солнца: 08:16

Заход Солнца: 17:06

Солнце в Водолее.

Овен. Напряженный день, связанный с опасностью для здоровья. Возможно, что неприятное известие нарушит внутреннее равновесие и благоприятную обстановку в семье. Женщинам-Овнам не следует проявлять излишнюю независимость в высказываниях или упорствовать в отстаивании своего мнения. Мужчины при желании и возможности могут провести вторую половину дня вне дома.

Телец. Вероятно ухудшение самочувствия: головная боль, вялость, обострение хронических заболеваний. Следует заняться укреплением собственного здоровья, профилактическими мероприятиями. Болезнь в этот день может приобрести затяжной характер. Не исключена ссора с близким человеком.

Близнецы. День посвящен объединению людей, благоприятен для зачатия. Не развивайте бурную деятельность, берегите силы для следующей недели. По возможности, проводите больше времени на воздухе. В личной жизни вероятны приятные неожиданности.

Рак. День крайне опасен. Рекомендуется быть собранными организованным. Исключите суету, пустые разговоры, воздержитесь от тяжелого физического труда. Перерасход энергии крайне опасен, так как снижается общий уровень жизненных сил. Приготовьтесь к вероятным неприятностям и напряженности на следующей неделе.

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Лев. Жизненный потенциал на высоком уровне. Возрастают творческие способности, сексуальность, дар убеждения. Хороший день для физических нагрузок, длительных прогулок. Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышем или удачной покупкой. Для личных отношений характерна некоторая нестабильность. Постарайтесь избежать стремления главенствовать, не настаивайте на своем мнении в мелочах: это может послужить поводом для обиды или ссоры.

Дева. День несет радостные события, но может оказаться противоречивым. Сегодня ожидайте хорошей новости или приятной встречи. Избегайте самоуглубления или, наоборот, беспорядочного общения. Вам необходимо побыть среди самых близких людей, чтобы восстановить утраченное равновесие.

Весы. Удачный день. Звезды сулят благоприятную ситуацию для финансового взлета. Не выпускайте инициативу из своих рук, не ожидайте помощи — делайте все преимущественно сами. Сегодня могут быть достигнуты договоренности, о которых раньше Вы только мечтали, Друзья и коллеги оценят Весов по достоинству.

Скорпион. Благоприятный день для начала новых дел, создания долгосрочных планов, проведения встреч. Любое начинание, даже самое рискованное, впоследствии принесет хороший доход. В вашей жизни намечается виток на иной уровень развития, к новым делам или новым отношениям с людьми. Не исключено, что это связано с предстоящим изменением общественного или служебного положения.

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Стрелец. День благоприятен для любви, семейных отношений, зачатия, воплощения творческих замыслов. Нежелательно начинать новые дела — скорее всего, они будут обречены на провал. Будьте готовы к серьезным проблемам с друзьями или близкими людьми. Избегайте любовных приключений: романтичность в проявлении чувств может превратить Вас в мишень для насмешек.

Козерог. День обещает быть благоприятным во всех отношениях. Могут произойти неожиданные перемены в вашем ближайшем окружении или финансовой сфере. Человек, который находится рядом, способен помочь Вам избавиться от необъяснимой тревоги. Будет лучше, если Вы прислушаетесь к его советам. Это поможет вам перестроить свою жизнь. Рекомендуется серьезно подумать и об отдыхе в конце недели или отпуске.

Водолей. День преобразования космических энергий. Звезды советуют проявить осторожность и сдержанность в общении. У Водолеев почти нет серьезных врагов, однако посторонним незачем знать о ваших планах. Звезды рекомендуют умерить щедрость и проявить благоразумие и бережливость. В решении вероятных конфликтов используйте свое красноречие и убедительность логических доводов.

Рыбы. Благоприятный день для общения с сотрудниками или начальством, обращения в учреждения или организации. Сегодня Вы вполне можете рассчитывать на успех в делах, однако не следует заниматься разработкой новых прожектов или участвовать в совместных проектах с людьми, которых мало знаете или которым не доверяете.

Астролог: Вальдемар Небоходцев