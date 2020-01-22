В Хабаровске задержали китайца с признаками коронавируса

В аэропорту Хабаровска задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус. У гражданина КНР были обнаружены все признаки опасной болезни.

Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. Однако при лабораторном исследовании подозрения были сняты – у пассажира оказалось обычная ОРВИ.

К настоящему времени в Китае зафиксировано 440 случаев заболевания, девять человек скончались, более 20 выздоровели. Уже зафиксировано несколько случаев заболевания в Австралии, Таиланде, Японии, Южной Корее и США.

«Роспотребнадзором с первых дней ситуации организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой, приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию; обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий; проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами; определен предварительный алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию; приняты меры по обучению медицинского персонала», – сообщает амурское управление ведомства.

Новый тип коронавируса уже дошел до провинции Хэйлунцзян. В связи с распространением опасной болезни в соседнем Китае в Амурской областной инфекционной больнице объявлен режим повышенной готовности. Там готовы отдельный изолированный бокс, необходимый запас медикаментов, персонал проинструктирован.

О том, как уберечься от ОРВИ, гриппа и неизвестного коронавируса, в программе «Простые вопросы» рассказала главный врач областной инфекционной больницы Елена Саяпина.