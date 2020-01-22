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22января
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сегодня, 17:41 0

Россияне рассказали о способах достижения успеха

Россияне рассказали о способах достижения успеха
Фото: Steve Buissinne с сайта Pixabay

Для достижения жизненного успеха необходимы везение и личные связи, а не упорный труд, считают 52 % россиян, согласно исследованию Института социологии, Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук. В опросе приняли участие 2 000 совершеннолетних жителей из 22 регионов России.

Оставшиеся 48 % процентов респондентов назвали упорный труд способом улучшения жизни в долговременной перспективе, об этом сообщает RT.

При этом 63 % опрошенных выразили мнение, что доход человека должен состоять только из честно заработанных средств, а остальные 37 % уверены, что можно иметь любые доходы вне зависимости от их источника.

Ранее россияне оценили шансы прожить в старости на собственные накопления. Выяснилось, что больше 70 % людей не верят в возможность комфортно жить на заработанные и отложенные в течение жизни средства.

В прошлом году сервис Headhunter провел вопрос о том, боятся ли россияне остаться без работы. Оказалось, что четверть респондентов считают, что вскоре они могут лишиться работы.

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#жизнь

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