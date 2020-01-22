В благовещенском управлении ПФР вызвал ажиотаж семинар об электронных трудовых книжках

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В управлении ПФР в Благовещенске 22 января прошел на семинар по разъяснению федерального законодательства о переходе на электронные трудовые книжки. На мероприятие пришли больше 300 человек. При этом в зал смогли попасть примерно 150 специалистов. Остальные остались в коридоре.

«Пригласили на семинар, но не ожидали, что придет столько бухгалтеров и руководителей. Пригласили, а мест в зале нет. Кто сел, тот сел, а остальные – человек 200 – в коридоре стоят. До 15 февраля нужно сдать новый отчет по персонифицированному учету. Бросили все работу в отчетный период, пришли, а нас не ждали», – рассказала Амур.инфо амурчанка, желающая посетить семинар.

В управлении ПФР в Благовещенске сообщили, что не ожидали такого наплыва желающих побывать на мероприятии, так как многие работодатели не оповестили о своем участии в рамках обратной связи. Для тех кадровых работников, которые не смогли попасть на первый семинар, организуют дополнительные. Так, более 80 человек поучаствовали в мероприятии в этот же день в 16 часов.

«Будут проведены дополнительные семинары в другие дни. Кроме этого, по электронным каналам связи презентацию и электронную версию семинара мы направим работодателям. В крупные организации планируется осуществить выезды, чтобы никто от этой ситуации не пострадал. Нагрузка на наших специалистов сейчас колоссальная. В то же время документы, которые касаются ведения электронных трудовых книжек, они регламентированы двумя федеральными законами, которые находятся в свободном доступе, их можно изучать. На сегодня есть еще вопросы по нововведениям, порядок пока не принят, он находится на регистрации в министерстве юстиции», – рассказала Ольга Сорокина, начальник межрайонного управления ПФР в городе Благовещенске.

Общее количество работодателей, которое необходимо проинформировать управлению об изменениях в законодательстве, превышает 10 тысяч. Это специалисты Благовещенска, Благовещенского, Ивановского, Константиновского районов.