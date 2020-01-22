Россиян в Китае стал больше интересовать медицинский туризм, чем шопинг

В 2019 году количество въехавших в Хэйхэ россиян выросло на 16,1 %. Постоянный прирост туристов в китайский город через амурскую границу отмечается с 2017 года.

По словам заместителя руководителя управления культуры, телерадиовещания и туризма Хэйхэ Чжан Баоцзюнь, в 2017 году соседний с Благовещенском китайский город посетили 382 000 россиян, что на 6,2 % больше, чем годом ранее. А в 2018-м Хэйхэ посетили уже 439 000 российских туристов, что на 15 % больше, чем годом ранее. 509 000 россиян посетили Хэйхэ в 2019 году, это на 16,1 % больше, чем в 2018-м, пишет Biang.ru.

Чжан Баоцзюнь заявил, что в последнее время россияне массово полюбили медицинский туризм. Так, выросло количество российских туристов, которые предпочитают ездить отдыхать на минеральные источники в Удалянчи, а количество тех, кто приезжает в Хэйхэ на шопинг начало сокращаться.

Чжан Баоцзюнь напомнил, что летом 2019 года Хэйхэ и Благовещенск подписали соглашение об удлинении рабочего дня на пунктах пропуска, и с 1 июля по 31 августа 2019 года, пограничный переход через Амур был открыт с 8:00 до 21:00 по пекинскому времени. Обычно в летний сезон таможни работают с 8:30 до 18:00. Чиновник отметил, что эта мера значительно поспособствовала росту пассажиропотока.

«Это особенно касается тех, кто ездил в Хэйхэ или в Благовещенск на один-два дня. Получается, что пребывание китайских туристов в Благовещенске можно было удлинить на 3 часа, что немаловажно в случае тура на один или на два дня. Поэтому мы выступаем в поддержку увеличения рабочего дня пунктов пропуска, но знаем, что в зимний сезон такое осуществить сложно, поскольку исходя из соображений безопасности, суда на воздушной подушке, автомобили и автобусы не могут передвигаться через границу в темное время суток. Таковы правила», – отметил Чжан Баоцзюнь.

По данным управления культуры, телерадиовещания и туризма города Хэйхэ, всего через пункт пропуска Хэйхэ по итогам 2019 года прошло 1,02 миллиона пассажиров. Это на 16 % больше, чем в 2018 году.