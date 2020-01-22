Судьбу общежития завода-банкрота «ЦАРЗ-19» в Белогорске вновь рассмотрят в суде

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске около 40 жителей бывшего общежития завода-банкрота «ЦАРЗ-19» вынуждены жить в условиях ограничения электроснабжения. При этом власти города готовы принять здание в муниципальную собственность, но с этим не согласен конкурсный управляющий предприятия.

Собственник здания в лице конкурсного управляющего, собирая с проживающих плату за электроэнергию и аренду помещений, не подает заявку на технологическое присоединение общежития к сетям ДРСК. Фактически жители не могут платить за электроэнергию энергетической компании напрямую, по отдельным лицевым счетам. Энергетическая компания, в свою очередь, из-за долгов завода-банкрота, включившего в конкурсную массу жителей общежития, вынуждена ежедневно на 4-5 часов отключать электроэнергию в общежитии.

Ранее администрация Белогорска подала иск к заводу, и решением арбитражного суда Амурской области общежитие было исключено из конкурсной массы завода. Суд постановил передать его в муниципальную собственность. Однако конкурсный управляющий завода не согласился с решением суда передать здание городу и подал апелляционную жалобу.

«Очень надеемся на то, что решение арбитражного суда Амурской области останется неизменным и нас все-таки передадут городу, – говорит одна из жительниц дома Татьяна. – Договоры аренды на помещения так и подписываются собственником с людьми. С нас также берут плату за аренду и потребленную электроэнергию. При этом за тепло и воду мы платим напрямую ресурсоснабжающим организациям. Долгов нет, и по электроэнергии в том числе, но свет все равно отключают. Сейчас в помещениях проживает 26 семей, включая 6 детей. 12 человек официально зарегистрированы по месту жительства».

Здание бывшего общежития завода не имеет статуса жилого. Однако между гражданами и руководством ЦАРЗа начиная с 80-х - 90-х годов заключались договоры и семьи занимали помещения.

«Фактически помещения использовались и используются гражданами как жилые, – добавляет начальник правового управления администрации Белогорска Наталья Фахрудинова. – Ранее в этом же здании находилась гостиница для командировочных. Более того, руководство завода продолжает заселять в спорное помещение людей, заключая с ними договоры аренды. При этом собственник спорного имущества самоустранился от бремени его содержания, тем самым допускает ухудшение состояния. Так, в здании длительное время не проводится ремонт. Граждане самостоятельно, в силу своих возможностей, проводят такие работы».

Несмотря на проживающих в здании людей, собственник помещений систематически не может своевременно организовать на объекте прохождение отопительного сезона. Так, в 2017 году объект был переподключен к муниципальной котельной «Южная», поскольку котельная завода-банкрота была законсервирована. На эти цели из областного и городского бюджетов было направлено почти 800 тысяч рублей. По решению главы города, в середине октября 2019 года было выполнено внеплановое и срочное подключение объекта к теплу. На сегодняшний день проблем с теплоснабжением спорного здания нет. А перед прошедшими новогодними праздниками глава Белогорска Станислав Мелюков по просьбе жителей договорился с энергетиками, которые пошли навстречу и не отключали электроэнергию с 28 декабря по 8 января. После отключения возобновились. На этих же праздниках «Водоканал» по поручению главы восстанавливал замерзший в одном крыле общежития водопровод.

В связи с многочисленными жалобами белогорцев на прохождение ряда отопительных сезонов, на перебои с электроснабжением, на неполноценное получение коммунальных услуг при систематической оплате счетов главой Белогорска Станиславом Мелюковым был инициирован вопрос о передаче объекта в муниципальную собственность. Он неоднократно подчеркивал, что город готов принять здание в муниципальную собственность, придать ему статус жилого и обеспечить право его жителей жить там на абсолютно законных основаниях.

Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 23 января, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.